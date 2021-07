La vice-première ministre du Canada de passage à Boisbriand

Le 19 juillet dernier, la mairesse Marlene Cordato accueillait à l’hôtel de ville la vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland, lors de son passage à Boisbriand. Pour l’occasion, la mairesse de Boisbriand était accompagnée par Liza Poulin, mairesse suppléante de Blainville, et M. Patrick Charbonneau, maire suppléant de Mirabel.

« Nous sommes très honorés d’avoir pu rencontrer et discuter avec la ministre de la relance économique de notre région. Les défis des Basses-Laurentides sont nombreux et je crois que nos trois villes sont très représentatives des besoins régionaux en matière d’emploi et d’économie. » - La mairesse de Boisbriand

Durant la rencontre, les trois élus municipaux ont pu exposer les enjeux des citoyens corporatifs à la ministre Freeland en cette période de relance économique post-pandémique. « La ministre a été très sensible à nos préoccupations et aux défis auxquels sont confrontées nos entreprises. La présence marquée d’industries, de commerces de détail et de restaurants dans nos trois villes offre une grande diversité d’emplois; il est donc primordial de préserver le dynamisme économique de notre région », précisait Mme Cordato.

La pénurie de la main-d’œuvre, l’accès à un transport collectif structurant, le prolongement de l’autoroute 13, la réduction des gaz à effet de serre (GES) par l’augmentation de la part modale au transport collectif, le soutien aux organismes communautaires et la valorisation du travail bénévole ont fait l’objet de discussions. La rencontre était suivie d’une conférence de presse de la ministre Freeland au cours de laquelle les trois élus ont eu l’occasion de s’adresser brièvement à la presse nationale.