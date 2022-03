COVID-19: fin des tests obligatoires pour les voyageurs vaccinés

Synergie Économique Laurentides brosse un portrait de la situation et proposera un service d’accompagnement auprès des entreprises pour favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation de cette matière. Au Canada, seulement 9 % du plastique est recyclé et plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent à l’enfouissement, dans l’environnement ou transformés en énergie.