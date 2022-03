Stupéfiants au nord de Montréal: perquisitions lors d'une opération policière

À la veille du dépôt du budget du Québec 2022-2023 par le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) réitère ses attentes pour des mesures fortes et structurantes en matière de changements climatiques, de transport collectif, de logement et de développement économique régional. « Le dernier budget avant les élections d’octobre prochain doit être l’occasion d’octroyer aux municipalités des leviers pour s’adapter aux changements climatiques. Je pense particulièrement à l’électrification des transports, car c’est une façon concrète de décarboniser nos milieux. Aussi, il sera nécessaire de soutenir nos organismes de transport, qui ont subi d’importantes baisses d’achalandage durant la pandémie. Enfin, le milieu municipal s’attend à de nouvelles sommes pour répondre à la pénurie de logements et assurer la vitalité de nos centres-villes et de nos rues commerciales partout au Québec », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.