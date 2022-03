Monique Sauvé quittera la vie politique à la fin de son mandat

La députée libérale de Fabre, Monique Sauvé, annonce avec émotion qu’après avoir consacré les sept dernières années à représenter ses citoyens et à porter la voix des aînés, elle quittera la vie politique à la fin de son mandat.

Mme Sauvé aura toujours mis la lutte contre la pauvreté et la valorisation des organismes communautaires au cœur de son engagement. Avant de se lancer en politique, elle a fondé et dirigé le Carrefour jeunesse-emploi de Laval de 1997 à 2015. Elle fut d’ailleurs présidente du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec de 2007 à 2015, ainsi que présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de Laval (CRPMT) d’Emploi Québec de 2003 jusqu’à son élection en 2015.

Entrepreneure pendant près d’une décennie, elle a été également présidente pour la région de Montréal du Réseau des femmes d’affaires du Québec et partenaire lors de la création de la division est de Montréal.

Élue députée de la circonscription de Fabre aux élections partielles du 9 novembre 2015, elle fut réélue aux élections générales du 1er octobre 2018. Sous le gouvernement de Philippe Couillard, elle a été membre de la Commission de l’économie et du travail, de la Commission de la santé et des services sociaux et adjointe parlementaire du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« J’ai été privilégiée de représenter mes concitoyens de Fabre et de porter la voix des aînés au cours de ces 7 années. Avant j’avais les jeunes, et pour toujours, tatoués sur le cœur, aujourd’hui j’ai aussi les aînés, et pour toujours, tatoués sur le cœur. Je remercie l’ancien Premier ministre Philippe Couillard et ma cheffe Dominique Anglade pour leur confiance et leur soutien. Je porte dans mon cœur les citoyens de mon comté et nos partenaires. Je suis extrêmement reconnaissante envers mon équipe, l’association locale, les bénévoles et les militants du Parti libéral du Québec, pour leur support pendant toutes ces années. Je remercie aussi tous mes collègues. Ce fut pour moi un grand honneur d’être parmi eux. », mentionne Monique Sauvé, députée libérale de Fabre et porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et vice-présidente de la Commission des relations avec les citoyens.

Ayant à cœur la réussite et l’intégration socioprofessionnelle en emploi ou aux études des jeunes, Mme Sauvé a accompagné 40 000 jeunes Lavallois, entre 1997 et 2014, de concert avec le Carrefour jeunesse-emploi de Laval.

« Depuis 2015, les résidents de Fabre ont la chance d’être représentés par Monique Sauvé, une femme qui a toujours défendu leurs intérêts avec intégrité et dévouement. Sa détermination et son engagement laissent définitivement une marque auprès de milliers de Québécoises et Québécois. Monique incarne ces valeurs de justice et d’équité qui nous sont si chères au Parti libéral du Québec. À juste titre, ces dernières années, marquées par la pandémie, Monique a porté la voix de celles et ceux qui, trop souvent, se sentent seuls dans leur réalité, et croyez-moi, Monique s’est toujours fait un devoir de les représenter. Merci, Monique, pour toutes ces années à être cette femme accessible, à l’écoute, fonceuse et qui a véritablement le cœur sur la main. », commente Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec.