Une nouvelle Entente sectorielle en matière d’égalité entre les femmes et les hommes voit le jour dans la région des Laurentides !

C’est avec enthousiasme que le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) s’engage dans une nouvelle Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des Laurentides, dont les activités seront réalisées de 2022 à 2024.

Le RFL a déjà mis trois projets en branle visant globalement à :

— soutenir la santé mentale des intervenantes des Laurentides et les outiller pour mieux accompagner les personnes dont la santé mentale a été fragilisée en contexte de pandémie de Covid-19.

— soutenir et encourager l’engagement des femmes en politique municipale.

— sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans aux agressions à caractère sexuel via la campagne Affiche tes couleurs.

« Ce genre de partenariat, avec des acteurs régionaux incontournables, permet des avancées concrètes et significatives en matière d’égalité. À titre d’exemple, trois projets de maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale ont pu démarrer grâce au soutien obtenu dans le cadre de l’Entente précédente (2019-2021). Ce sont des projets dont les femmes de la région vont bénéficier directement. », soutient Vicky Langlais, coordonnatrice de l’Entente.

Le RFL remercie chaleureusement le Secrétariat à la condition féminine et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi que les partenaires régionaux de l’Entente, soit ; les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut, de la Rivière-du-Nord, de Thérèse-De Blainville, de Deux — Montagnes et d’Argenteuil, la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement régional qui rassemble et représente vingt-et-un groupes et comités de femmes de la région des Laurentides. L’organisme travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.