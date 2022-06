Face aux enjeux, un conseil des maires plus uni que jamais

C’est dans un contexte post-pandémique, de pénurie de main-d’œuvre, de crise du logement et d’effets bien sentis du changement climatique, pour ne nommer que cela, que les maires et marieuses des villes et municipalités de la MRC des Laurentides se sont réuni.e.s le 30 mai dernier en séance de travail pour déterminer les orientations stratégiques de la planification 2022-2027.

Au terme de la précédente planification stratégique s’étalant de 2015 à 2020, on se rappelle que la tenue de la rencontre avait été reportée. D’abord dû à la pandémie et ensuite avec l’arrivée de 10 nouveaux.elles maires.ses au sein du Conseil suite aux élections municipales de 2021.

En amont de cette planification, la MRC avait entrepris une consultation auprès de différents partenaires et organismes du milieu qui s’est déroulée sur une période de plusieurs mois.

Forts de ces commentaires et observations, les élu. e. s ont ensuite tenu à s’outiller de façon plus approfondie en assistant à plus de 10 séances d’informations complémentaires portant sur différents dossiers et enjeux particuliers, tout cela grâce à la transmission de contenu spécialement conçu à cette fin et pour lequel l’expertise de la MRC a été mise à contribution.

Une journée fort chargée

C’est donc dûment préparé.e.s et informé.e.s que les maires.ses ont analysé, échangé et statué sur les prochaines orientations et priorités afin de faire front commun efficacement face aux différents enjeux et défis, actuels et futurs, mais également être à l’affût de toute opportunité au bénéfice de la population et du territoire.

Sous le signe de la collaboration municipale

Préoccupé.e.s par les enjeux qui affectent le milieu des affaires et la qualité de vie des citoyens et citoyennes, plus que jamais les maires.ses ont signifié leur réelle volonté de mise en commun, d’entraide et d’optimisation des services en vue de faire rayonner positivement le territoire de la MRC.



« Malgré le contexte exceptionnel qui apporte son lot de défis et des responsabilités régionales de plus en plus nombreuses qui incombent à la MRC, c’est le dynamisme, l’esprit de collaboration et la ferme volonté d’améliorer les choses qui ont primé. Nous pouvons être fiers de la posture de ces décideurs municipaux. Nous en sortirons tous gagnants. », a mentionné le préfet de la MRC, Marc l’Heureux.



Les prochaines étapes

Le document énonçant ces orientations stratégiques est maintenant en écriture. La MRC rencontrera les partenaires du milieu pour la suite.

« Tout comme elle sera favorisée entre municipalités, la collaboration des partenaires sera primordiale. », conclut le préfet.