Le gouvernement du Canada lance des consultations pour orienter la stratégie nationale sur la main-d'œuvre agricole

Le secteur agricole et agroalimentaire canadien est un moteur de croissance économique important qui nourrit des millions de personnes au Canada et ailleurs dans le monde.

Le secteur fait aussi partie de l’infrastructure de notre pays qui est essentielle à la santé et au bien être de toute la population canadienne.

À ce titre, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau, lance des consultations pour recueillir des commentaires et orienter la stratégie nationale sur la main-d’œuvre agricole.

Le secteur agricole et agroalimentaire doit surmonter des obstacles qui sont différents des autres secteurs économiques actuellement confrontés à une pénurie de main-d’œuvre.

Dans le cadre du processus de mobilisation, une consultation en ligne aura lieu du 27 juin au 28 septembre 2022.

Ce processus servira à recueillir des commentaires sur les recommandations visant à s’attaquer aux difficultés chroniques liées à la main-d’œuvre pour trouver des solutions à court et à long terme qui permettront au secteur agricole d’attirer une main-d’œuvre qualifiée.

Les provinces et les territoires, les employeurs, les syndicats, les groupes sous-représentés, les travailleurs et d’autres groupes clés participeront à l’élaboration de la stratégie et veilleront à ce qu’elle reflète les besoins uniques du secteur.

Un certain nombre de domaines prioritaires ont été cernés, notamment l’utilisation de l’automatisation et de la technologie, la formation et le développement de compétences ciblés, les incitatifs à l’emploi et les meilleures pratiques, l’amélioration des conditions de travail et des avantages sociaux, ainsi que les programmes pour recruter et retenir la main-d’œuvre.

Le secteur fait déjà preuve de leadership pour relever ces défis, grâce à des initiatives comme l’élaboration, sous l’égide du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture, du Plan stratégique nationale sur la main-d’œuvre pour l’agriculture et la fabrication d’aliments et de boissons. La stratégie nationale sur la main-d’œuvre agricole du gouvernement du Canada vise à compléter ces efforts et à utiliser directement les commentaires de l’industrie pour trouver des solutions.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures concrètes pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien et à mieux positionner le secteur pour une croissance future.

« Alors que les yeux sont tournés vers le Canada pour augmenter sa contribution à la sécurité alimentaire mondiale, notre secteur agricole et agroalimentaire est aux prises avec une grave pénurie de main-d’œuvre qui l’empêche de réaliser son plein potentiel. J’invite tous les intervenants à prendre part à ces consultations, par lesquelles notre gouvernement souhaite appuyer la mobilisation importante de l’industrie et faire en sorte qu’ensemble, nous mettions en place des solutions efficaces et durables. », commente L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« Une main-d’œuvre qualifiée et fiable contribue énormément à notre résilience en tant que secteur. Nous avons déjà constaté le fort leadership dans ce domaine, et nous continuerons à en tirer parti. La stratégie permettra au Canada de continuer à fournir les aliments de grande qualité requis ici et partout dans le monde. », mentionne Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et député de Glengarry–Prescott–Russell.

« Le secteur agricole canadien nourrit des millions de gens toutes les années et est un immense moteur de notre économie nationale. Afin d’assurer que le secteur continue de croître et d’innover, nous travaillons avec les partenaires de l’industrie pour bâtir la main-d’œuvre solide et qualifiée dont ils ont besoin. », soutient L’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap

Faits en bref

Le système alimentaire du Canada est résilient et novateur, protège notre environnement et soutient notre économie. En 2020, l’ensemble du système agricole et agroalimentaire :

employait 2,1 millions de personnes.

représentait 1 emploi sur 9 au Canada.

en 2021, le secteur a généré 135 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) du Canada.

En avril, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles modifications au Programme des travailleurs étrangers temporaires afin de remédier aux pénuries de main-d’œuvre au Canada.

Au Canada, les travailleurs étrangers temporaires représentaient environ le quart de l’ensemble des travailleurs du secteur agricole en 2021.

Dans le secteur de la fabrication d’aliments et de boissons, les travailleurs étrangers temporaires représentaient environ le dixième du total des employés.