Immigration: Trudeau maintient sa position face aux demandes de Legault

Le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a semblé maintenir la porte fermée, mercredi, face aux demandes de son homologue québécois, François Legault, pour des pouvoirs accrus en immigration.

«On a parlé de la protection du français et, comme vous le savez, on est là pour protéger le français au Québec et partout à travers le pays. On va continuer de travailler ensemble», a dit M. Trudeau en mêlée de presse avant de se rendre à une réunion du caucus libéral.

Une journaliste lui a demandé s'il était d'accord pour dire que la forte majorité remportée par M. Legault dans l'élection qui vient de se conclure lui conférait un plus grand rapport de force quant à Ottawa.

Le premier ministre fédéral a aussitôt esquivé la question. «Sur l’immigration, il y a énormément de choses qu’on peut faire. On sait que l’immigration est une source de richesse et de croissance pour le Québec, a affirmé M. Trudeau. On va continuer d’être là pour assurer qu’il y ait plus d’immigration au Québec et on est très content de travailler avec le premier ministre.»

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a fait campagne en militant pour davantage de pouvoirs en immigration dans le giron provincial, soutenant que cela était essentiel à la vitalité de la langue française.

Pour ce faire, le premier ministre réélu a évoqué l'idée de tenir un référendum sectoriel sur l'immigration. Par ailleurs, M. Legault souhaite maintenir le seuil de nouveaux arrivants que le Québec accueille chaque année à 50 000.

Actuellement, l'immigration est une compétence partagée entre Québec et Ottawa. L'idée de la consultation populaire serait de demander aux électeurs d’appuyer la démarche visant à ce que le Québec contrôle davantage son immigration.

La veille, le lieutenant pour le Québec du gouvernement Trudeau, Pablo Rodriguez, a soutenu que la province a selon lui «tous les outils en main actuellement pour choisir la très grande majorité de ses immigrants».

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne