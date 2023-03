Secteur public: manifestations à l’échéance des conventions

Le nombre de postes vacants a augmenté de 3,4 % en janvier dernier au Canada après avoir suivi une tendance à la baisse depuis juin 2022. Les plus récentes données de Statistique Canada à ce sujet indiquent aussi que le Québec et la Colombie-Britannique ont continué d'afficher les taux de postes vacants les plus élevés parmi toutes les provinces ...