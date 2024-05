Rosemère dépose son rapport financier pour l’exercice 2023

Conformément à la Loi sur les cités et villes, la Ville de Rosemère a déposé, lors de la séance du conseil du 13 mai 2024, ses états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023. Les états financiers 2023 affichent un surplus de 441 800 $.

« La dotation des ressources financières est toujours au cœur des préoccupations de l’administration municipale. Nous répondons aux besoins de notre communauté, tout en évoluant consciencieusement dans le respect de payer des contribuables. Le rapport financier a été audité par la firme comptable BCGO et un rapport d’audit sans réserve a été délivré », a déclaré Eric Westram, maire de Rosemère.

Revenus et dépenses de fonctionnement

Les revenus de fonctionnement de la Ville en 2023 s’élèvent à 36 060 400 $, représentant une somme additionnelle de 594 100 $ par rapport à ce qui avait été budgété. Cette hausse provient principalement des droits de mutation.

Sur le plan des dépenses de fonctionnement, qui totalise 36 563 100 $, on constate une économie de 986 100 $, soit 2,4 % du budget adopté. Cette économie provient en grande partie du remplacement du charbon actif granulaire à l’usine de filtration qui a pu être repoussé à l’année 2024 à la lumière des résultats d’analyse obtenus.

Quant aux affectations provenant des fonds et réserves financières, elles ont été réduites de 1 138 400 $ pour s’arrimer aux économies de dépenses financées par ces fonds et réserves totalisant ainsi des affectations de 944 500 $ pour l’année 2023.

Investissements et endettement

La Ville de Rosemère accorde une grande importance à maintenir le cadre de vie des Rosemèroises et des Rosemèrois. L’année 2023 aura permis des investissements totalisant 10 338 400 $, dont 67 % ont été investis dans la réhabilitation des infrastructures (eau potable, eaux usées et routes). Il est à noter que 57 % des investissements totaux sont financés par des tiers ou par des subventions.

Au 31 décembre 2023, l’endettement à long terme attribuable à l’ensemble des citoyens, en considérant ce qui est financé par la taxe spéciale infrastructures, se situait à 26,8 M$. Il s’agit d’un endettement relativement stable et même enviable, considérant que le taux d'endettement de la Ville de Rosemère est 1,6 fois moins élevé que celui des autres villes de la MRC.

100, rue Charbonneau Rosemère (Québec) J7A 3W1 T. : 450 621-3500 • F. : 450 621-7601 ville.rosemere.qc.ca

Affectation du surplus

Le surplus 2023 permet d’affecter une somme de 400 000 $ dans les différents fonds et réserves financières de la Ville. Le fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d’une élection sera affecté en priorité pour couvrir les dépenses encourues pour la tenue de l’élection partielle du 21 avril dernier, et en prévision des élections générales de 2025. Le solde résiduel sera affecté à parts égales dans le fonds de stabilisation de dépenses et dans le fonds d’infrastructures pour pallier les augmentations des dépenses d’opération et pour assurer une meilleure gestion de la dette dans les prochaines années.