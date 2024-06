La direction du Parti Québécois à la rencontre des militants des Laurentides

Le 30 mai, la présidente ainsi que la directrice générale du Parti Québécois, Catherine Gentilcore et Génifère Legrand, étaient de passage dans les Laurentides pour rencontrer les organisations péquistes et les militants des Laurentides.

Avec l'augmentation significative des adhésions au parti, la présidente et la directrice générale prennent le temps d’aller offrir leur soutien et écouter les besoins des organisations locales.

À près de deux ans des élections générales, les militants péquistes et la direction du Parti Québécois s’affairent déjà à planifier les 28 mois qui les séparent du scrutin de 2026. C’est pourquoi la présidente et la directrice générale de la formation indépendantiste partent à la rencontre des militants et organisateurs politiques partout à travers le Québec.

« On fait à ce moment-ci cette tournée parce que, dans toute les régions et ici, dans les Laurentides, on fonde de grands espoirs sur nos militantes et nos militants. C’est grâce à eux que le mouvement qu’on incarne est plus vivant que jamais et résonne comme la plus grande force politique au Québec. Pour réussir à réaliser le projet de société que l’on porte - celui de faire du Québec un pays - nos membres mettent leur temps et leur contributions au service d’une équipe qui veut réussir. », explique Catherine Gentilcore, présidente du Parti Québécois.

La directrice générale du parti, quant à elle, ajoute qu’il importe de venir rencontrer la base militante aussi régulièrement que possible. « Tous ces gens talentueux et organisés, on veut les rencontrer pour nous assurer qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin pour réussir, en 2026. Cette équipe est formée de milliers de femmes et d’hommes de partout, c’est donc important que la direction garde un contact fréquent et personnel avec ceux qui portent notre mouvement, surtout à deux ans des élections », croit Génifère Legrand.

Les deux femmes, dont les mandats ont débuté à l’automne dernier, ne cachent pas leur enthousiasme face au succès des organisations locales et veulent leur offrir tout leur soutien. « Le nombre de membres dans les Laurentides a augmenté de 29% depuis 2022. C’est significatif! Nous avons hâte de rencontrer les exécutifs locaux afin de canaliser les efforts de l’ensemble de ces nouveaux militants dans les mois à venir », concluent-elles.