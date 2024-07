Jacynthe Prince siégera à la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ

Le 14 juin , Jacynthe Prince, conseillère du district 3 de Sainte-Thérèse, a été nominée par le conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en tant que membre de la Commission des jeunes élues et élus de l’organisation. Elle entame avec entrain un mandat de deux ans et apportera sa vision et son énergie aux dossiers pilotés par la Commission.

« Je suis heureuse de relever ce défi qui me permettra de me pencher sur des sujets qui me tiennent à cœur tels que la justice sociale et la saine démocratie municipale. Je m’engage de la sorte puisque je désire contribuer aux orientations stratégiques de l’Union des municipalités du Québec, tout en me faisant porteuse des voix des jeunes Québécoises et Québécois. Ce mandat à la Commission des jeunes élues et élus représente pour moi une occasion de me pencher sur les thèmes qui me sont prioritaires. Je suis reconnaissante que le conseil d’administration de l’UMQ m’offre cette opportunité et je prévois avec anticipation le début de mon travail au sein de la commission », affirme Mme Prince.

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse qu’une membre de son conseil fasse preuve d’un tel engagement et qu’elle n’hésite pas à assumer ce nouveau rôle important. Conseillère municipale thérésienne depuis 2021 et l’une des plus jeunes élus de l’histoire du conseil, Mme Prince est constamment à l’écoute de la volonté et des opinions des résidents. Dévouée et engagée, elle représente une génération de jeunes élus municipaux toujours prêts à investir leur temps et leurs efforts afin de contribuer à l’avancement des dossiers qui leur sont confiés.