Alerte: Ottawa va resserrer les règles pour les travailleurs étrangers temporaires

Le gouvernement fédéral va resserrer les règles et durcir les critères d'admissibilité afin de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires occupant des emplois à bas salaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé ce changement de cap lundi matin, alors que le cabinet ministériel effectue sa retraite à Halifax.

Le premier ministre a justifié cette décision en expliquant qu'en raison de l'inflation, la situation n'était plus la même qu'il y a deux ans et que le Canada n'avait plus autant besoin de main-d'œuvre étrangère.

Il a invité les entreprises à engager leur personnel parmi la population canadienne.