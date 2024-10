Élections dans Terrebonne: QS va annoncer sa candidate mardi soir

Les femmes quittent volontairement la politique non pas à cause du sexisme, des doubles standards ou de la conciliation travail-famille, mais parce qu'elles se sentent sous-utilisées. Voilà la conclusion d'Alexandre Dumas, historien et auteur de l'étude «Pourquoi les femmes quittent-elles la politique?» commandée par le comité des femmes du ...