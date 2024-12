La Ville de Rosemère adopte son budget pour l'année 2025

Dans le cadre d’une séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2024, le maire de la Ville de Rosemère, Eric Westram, et la conseillère municipale Marie-Élaine Pitre ont présenté les prévisions budgétaires 2025 qui ont été adoptées par le conseil municipal.

Ce budget est marqué par plusieurs enjeux importants, tel que le transfert fiscal découlant du dépôt du rôle d’évaluation 2024-2026 et l’augmentation des quotes-parts des organismes liés à la Ville. Il est aussi le tout premier budget depuis l’adoption de la planification stratégique 2024-2030. Ainsi, ce budget propose des solutions équilibrées afin de faire face à ces enjeux, et est le reflet des décisions et des projets qui s’inscrivent dans cette planification stratégique.

« Lors de l’adoption de notre nouvelle planification stratégique, nous avons identifié une vision claire pour la Ville : Rosemère souhaite protéger naturellement, évoluer consciencieusement et léguer à une communauté responsable un milieu de vie florissant. C’est donc cette vision qui a guidé l’élaboration du budget 2025, lequel se traduit par des décisions naturellement responsables, qui prennent en compte nos aspirations ainsi que les enjeux budgétaires auxquels nous faisons face. La saine gestion financière étant au cœur des priorités du conseil municipal, nous mettons tous nos efforts afin de continuer à offrir des services de qualité à la population, tout en ne faisant pas porter notre fardeau fiscal aux générations futures », a déclaré le maire, Eric Westram.

Faits saillants

Budget d’opération de 43 011 100 $.

Augmentation de la taxe générale et des tarifications de 3% pour le compte de taxes résidentiel moyen.

Contribution au fonds d’infrastructures de 0,03 $ par 100 $ d’évaluation pour le secteur résidentiel.

Augmentation de 6% de la quote-part versée à l’ARTM, ce qui se traduit par une augmentation de la taxe pour le transport collectif de 0,5 % du compte de taxes.

Des décisions naturellement responsables

Les décisions présentées dans ce budget s’inscrivent dans un souci de prendre des décisions responsables, guidées par une volonté de trouver l’équilibre entre les ambitions, les obligations et la capacité de payer des Rosemèrois. Chaque mesure a été pensée dans une perspective à long terme, afin de maintenir une santé financière et qui laissera un héritage solide et durable aux citoyens, tout en respectant les impératifs d’aujourd’hui et ceux de demain.

Parmi ces mesures, notons :

L’ajout d’un budget annuel de 100 000 $ pour la création d’un fonds de résilience aux changements climatiques;

La réalisation d’un plan d’immobilisation sur 5 ans au lieu d’un plan sur 3 ans tel que requis par la Loi afin d’assurer une meilleure planification à long terme;

L’adoption d’une stratégie fiscale afin de limiter l’impact du transfert fiscal occasionné par le dépôt du rôle d’évaluation 2024-2026;

L’utilisation des fonds et réserves financières pour stabiliser les dépenses;

La croissance de la taxe infrastructures permettant une stabilisation de l’endettement;

Et finalement, une analyse rigoureuse des tarifications dans l’objectif d’encourager des comportements écoresponsables chez les citoyens.

Des investissements alignés aux grandes aspirations

Toujours dans une volonté d’assurer une saine gestion financière à long terme, la Ville a adopté cette année un plan d’investissement sur cinq ans, plutôt que trois ans. Le plan quinquennal d’immobilisations (PQI) prévoit des investissements totaux de quelque 126,9 M$, de 2025 à 2029, dont 58 % des investissements seront financés autrement que par l’endettement (subventions, tiers, fonds de roulement ou fonds de parcs).

Les projets prévus au plan d’immobilisation sont principalement en lien avec les aspirations de la planification stratégique, soit d’actualiser les installations de traitement et de distribution de l’eau potable, de remettre à niveau des infrastructures de rues et d’adapter les bâtiments municipaux aux utilisateurs.

Principaux projets 2025 liés au budget de fonctionnement

Outre le budget d’investissement, la planification stratégique est aussi au cœur de plusieurs projets prévus au budget de fonctionnement pour l’année 2025 :