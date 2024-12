La Ville de Lorraine présente son budget municipal pour l'année 2025

À l’occasion d’une séance extraordinaire qui s’est tenue le 10 décembre dernier, le conseil municipal de Lorraine a adopté son budget pour l’année 2025, qui s’établit à 20 946 832 $. Ce dernier répond à un contexte financier complexe, marqué par une hausse significative des valeurs du nouveau rôle d’évaluation foncière, défi que l’administration municipale a relevé avec rigueur et responsabilité.

Pour 2025, l’augmentation du taux combiné de taxes est limitée à 1,1 %, tandis que les tarifications pour les services municipaux demeurent gelées. Ces prévisions reflètent l’engagement du conseil municipal à offrir des services de qualité tout en préservant le pouvoir d’achat des citoyennes et citoyens.

« Une planification rigoureuse a été essentielle pour adopter un budget équilibré, tout en maintenant des services exemplaires pour la population. Ce budget réaffirme notre volonté d’optimiser chaque dollar investi au bénéfice de notre communauté », souligne le maire, Jean Comtois.

La population au cœur des priorités

Ces dernières années, à Lorraine, les hausses de taxes n’ont jamais dépassé l’Indice des prix à la consommation (IPC). « Notre objectif est de maintenir une fiscalité équitable en assurant la prospérité de la Ville de Lorraine », précise la présidente de la Commission des finances et conseillère municipale, Martine Guilbault.

Malgré un contexte économique marqué par l’inflation des dernières années et la hausse du coût des quotes-parts et des ententes intermunicipales, Lorraine maintient le cap sur les priorités : entretenir et moderniser ses infrastructures, assurer la sécurité de son territoire et consolider la qualité de vie de sa population.

Un marché immobilier en croissance

Le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, a révélé une hausse significative des valeurs des propriétés à Lorraine. « L’augmentation des valeurs foncières est une excellente nouvelle pour nos résidentes et nos résidents. Elle met en lumière la vigueur de notre marché immobilier et l’attractivité de notre Ville, tout en renforçant l’investissement des propriétaires », explique M. Comtois.

Les résidences unifamiliales ont vu leur valeur augmenter de 56,95 % pour atteindre une moyenne de 753 007 $, tandis que les condominiums et terrains vacants ont respectivement augmenté de 47,86 % et 62,42 %. Les avis d’évaluation foncière seront transmis en février 2025, accompagnés des comptes de taxes municipales.