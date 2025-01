Le député Luc Desilets dresse un bilan positif de la dernière année

Le député Luc Desilets, représentant de Rivière-des-Mille- Îles et porte-parole du Bloc Québécois pour les Anciens Combattants, dresse un bilan positif et chargé pour 2024. Il tient à souligner les actions concrètes qu'il a posé pour défendre les intérêts du Québec et soutenir les citoyens de la circonscription.

« Il y a cinq ans, vous m’avez élu pour la première fois et je me fais un devoir de travailler chaque jour avec passion pour porter votre voix à Ottawa et améliorer notre qualité de vie ici, dans Rivière-des-Mille-Îles, et au Québec », déclare Luc Desilets.

En première ligne pour les vétérans

La dernière session au comité des Anciens Combattants a été marquée par de nombreuses actions.

Il a initié et réalisé la plus grande étude jamais effectuée par le comité sur les vétéranes avec le dépôt du rapport : « Plus jamais invisibles ».

Il a déposé un rapport sur la reconnaissance des vétérans de la guerre du Golfe Persique afin que cette mission soit reconnue comme une guerre, Finalisé une étude sur les réalités des vétérans autochtones et noirs, adopté une motion d’urgence afin de traiter la crise entourant le suicide chez les vétérans et amorcer une étude dès la prochaine session parlementaire, intervenu auprès d’un vétéran en détresse et en grève de la faim, Michel Marceau et réclamé des excuses publiques et une révision des pratiques commémorative concernant le cafouillage entourant l’Autoroute des Héros.

Les apports du Bloc Québécois

Luc Desilets considère que grâce à son parti, le Bloc Québécois, des gains significatifs auraient été obtenus pour la province, dont la réduction des seuils d’immigration pour respecter la capacité d’accueil du Québec. Le Bloc Québécois s’est également positionné comme un défenseur des 65- 74 ans pour obtenir une hausse de leur pension.« Je suis très fier du travail que nous accomplissons en équipe. La force du caucus du Bloc Québécois a permis de faire adopter le projet de loi C-282 pour protéger notre industrie agricole et la laïcité continue d’être une priorité pour nous. Notre initiative visant à retirer du Code criminel l’exception religieuse permettant des propos haineux est un geste aligné avec ce principe qui nous est cher », ajoute le député.

Une présence en circonscription

En 2024, Luc Desilets a poursuivi ses efforts pour rassembler et célébrer les citoyens de Rivière- des-Mille-Îles. « Être actif et disponible pour les citoyens de Rivière-des-Mille-Îles demeurera toujours ma priorité. J’ai un grand plaisir à m’impliquer auprès de nos organisations sportives, culturelles et communautaires », réaffirme-t-il.

Plusieurs actions concrètes pour la communauté se sont déroulées dans la circonscription.

Il a tenu le Gala Reconnaissance Luc DESILETS pour honorer des citoyens ayant un engagement exceptionnel, réalisé la cérémonie de citoyenneté québécoise afin de célébrer les résidents ayant obtenu leur citoyenneté, mit en place d’une série de capsules « Un député s’invite chez vous » pour aller à la rencontre des citoyens et partager leurs traditions culinaires, illustrant la diversité de Rivière-des-Mille-Îles et organisé des portes ouvertes au bureau de Saint-Eustache pour faire découvrir les services de proximité et le rôle du bureau de circonscription.

« Je suis extrêmement fier du travail accompli cette année, autant à Ottawa qu’en circonscription. Mon équipe et moi sommes ici pour vous, avec dynamisme et dévouement. Merci de votre confiance. Ensemble, continuons d’avancer avec le Bloc Québécois ! », conclut Luc Desilets