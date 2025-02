Une entente de principe conclue avec les cols bleus et les blancs de St-Colomban

Suite à une entente de principe conclue entre les représentants du syndicat des cols bleus et des cols blancs de la Ville de Saint-Colomban, les membres de la fonction publique représentés par le SCFP ont voté à 73.6% en faveur de l’entente de principe intervenue avec l’employeur. L’entente a été entérinée par une résolution du Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 11 février 2025.

La convention actuelle est échue depuis le 31 décembre 2023. Des négociations ont pris place pendant une période de quatre mois à l’automne 2024, pour un total de 52 heures de rencontres. Les deux parties ont travaillé à la table de négociation dans un climat collaboratif, afin d’en arriver à une entente avantageuse couvrant la période 2024-2028.

Du côté de la partie patronale, c’est au niveau de l’agilité dans la gestion des employés que les gains de la nouvelle convention collective sont les plus significatifs. Par exemple :

- Réduction de la période d’essai lors de mouvement de personnel à l’intérieur de l’organisation

- Possibilité de reconnaissance d’expérience à l’embauche pour offrir des avantages plus concurrentiels

- Plus grande agilité pour l’affectation temporaire de personnel entre départements

- Droit de regard à l’égard des demandes de congés sans solde

- L’ajout d’un uniforme complet pour les employés col bleu

Du côté du syndicat, des gains significatifs pour les conditions de travail des cols bleus et des cols blancs de la Ville de Saint-Colomban ont été effectués. On vient entre autres y réviser les salaires afin de se positionner plus stratégiquement au sein d’un marché de l’emploi très compétitif. Pensons entre autres aux villes limitrophes de Saint-Jérôme et Mirabel, qui offrent des conditions de travail beaucoup plus avantageuses, donc attrayantes.

L’entente prévoit également, entre autres choses, l’amélioration de la conciliation travail famille, grâce à une réduction des heures de travail à 36 heures par semaine pour les cols bleus et à 34 heures par semaine pour les cols blancs, ainsi que l’ajout d’une semaine de vacances pour les employés ayant d’une à douze années de service. Autres gains notables, mentionnons la bonification du fonds de retraite et la création de postes permanents pour les emplois surnuméraires occupés en continu depuis au moins 24 mois.

« Dans un marché du travail très compétitif, nous sommes heureux d’être en mesure de faire le rattrapage nécessaire des conditions offertes aux employés de la Ville de Saint-Colomban. Le Conseil municipal salue le travail, l’engagement et le professionnalisme des différentes équipes qui ont contribué à la table de négociations, menant aujourd’hui à une entente avantageuse pour les deux parties. Notre priorité demeure en tout temps le service à la population et cette entente offrira l’agilité requise pour assurer une gestion optimisée de nos services », indique Xavier-Antoine Lalande, maire de la Ville de Saint-Colomban

« Nous sommes satisfaits de cette entente où les deux parties ont travaillé de façon collaborative et non de confrontation. Nous avons revu l'ensemble des textes de la convention collective pour en améliorer l'application. L'ajustement des salaires avec les nouveaux horaires vont rendre nos emplois plus attractifs tout en maintenant le service aux citoyens » , ajoute Pierre Proulx, président de la section locale 3795 du SCFP