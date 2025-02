Les droits de douane tomberont la semaine prochaine, prévient Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré que les droits de douane imposés au Canada et au Mexique entreront en vigueur la semaine prochaine comme prévu.

Les commentaires de M. Trump sur le réseau Truth Social jeudi surviennent après des jours de déclarations confuses de sa part et de celle de ses responsables.

Mercredi, le président Trump a suggéré que les droits de douane de 25 % n'entreraient pas en vigueur avant le 2 avril – mais un responsable de la Maison-Blanche a déclaré plus tard qu'ils pourraient toujours être appliqués le 4 mars.

Dans son message de jeudi matin, M. Trump dit que «les drogues continuent d'affluer» en provenance du Canada et du Mexique et qu'à moins que cela ne soit «arrêté ou sérieusement limité», les droits de douane entreront en vigueur «le 4 mars».

Le ministre de la Sécurité publique David McGuinty est à Washington avec le nouveau «tsar du fentanyl» national pour expliquer à l'administration Trump et aux membres républicains du Congrès ce que le Canada a fait dans ce dossier au cours des derniers mois.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré dans un communiqué mercredi qu'une «opération nationale» visant à perturber la production et la distribution de fentanyl au Canada entre le 9 décembre et le 18 janvier a abouti à 524 arrestations et à la saisie de 46 kilogrammes de fentanyl, ainsi que d'autres drogues, des armes à feu, de l'argent liquide et des véhicules volés.