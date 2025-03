Les candidats bloquistes des Basses-Laurentides prêts pour la campagne

Les candidats bloquistes des Basses-Laurentides Marie-Noëlle Closson Duquette (Thérèse-De Blainville) , Luc Desilets ( Rivière-des-Mille-Îles), Rhéal Fortin (Rivière-du-Nord) et Jean-Denis Garon (Mirabel) se sont réunis afin d'annoncer le début de leur campagne électorale qui se termine le 28 avril, jour du scrutin des élections fédérales.

Ils sont déterminés à obtenir la confiance des citoyens de la région pour défendre avec ardeur et rigueur leurs intérêts à Ottawa, selon leur communiqué de presse.

Le Bloc Québécois choisit les PME du Québec

« Dans le contexte actuel où l'administration de Donald Trump nous menace avec les tarifs injustifiés et injustifiables, je m'engage à représenter avec détermination les préoccupations des PME de Thérèse-De Blainville et des Basses-Laurentides, et à défendre avec conviction les intérêts économiques de notre région à Ottawa. Le Bloc Québécois demeure le seul parti qui est dédié exclusivement à la défense des intérêts du Québec, y compris ceux de ses PME », déclare Mme Closson Duquette, candidate dans la circonscription de Thérèse-De Blainville.

Mentionnons, Que Marie-Noëlle Closson Duquette brigue le siège qui était détenu jusqu'à présent par sa collègue bloquiste, Louis Chabot qui avait annoncé qu'elle ne se représenterait pas.

Choisir le français, c'est choisir le Québec!

« Le français est bien plus qu'une langue, c'est le coeur de notre identité et de notre culture. Depuis mon élections, j'ai consacré mon engagement à défendre cette richesse inestimable. Seul le Bloc Québécois porte cette voix avec constance et détermination. Dans un contexte où notre langue fait face à d'énormes pressions, il est essentiel d'agir avec force pour la protéger, la promouvoir et assurer son avenir. Défendre nos priorités, affirmer notre identité. et garantir un Québec fier et uni, c'est ce que nous faisons au Bloc Québécois. Je choisis le Québec. Je choisis le français », ajoute Luc Desilets.

C'est en 2019, que M.Desilets a été élu pour représenter la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles.

Les priorité du Québec avant tout

« 2025 nous amène tout un défi en termes d'économie et d'autonomie. L'administration Trump doit savoir que le Québec va prendre la place qui est la sienne et affronter la tempête avec les autres membres de la fédération canadienne. Et ne nous méprenons pas, en toutes circonstances, le Bloc Québécois veillera à ce que notre solidarité avec le Canada ne soit pas synonyme de reddition. Nos industries, notre filet social et notre agro-alimentaire sont des priorités non négociables. Qui que ce soit qui formera le prochain gouvernement doit savoir que le Bloc Québécois sera un allié précieux, mais aussi un défenseur acharné et incontournable, s'il tente d'atteindre nos priorités », renchérit Rhéal Fortin.

M.Fortin est devenu pour la première fois député de la circonscription de Rivière-du-Nord en octobre 2015, et avait été nommé chef intérimaire du Bloc Québécois après la démission du chef de l'époque Gilles Duceppe qui avait perdu ses élections. Il a été réélu dans la même circonscription en 2019.

Seul le Bloc défend l'économie du Québec

« L'Histoire s'écrit : donnerons-nous carte blanche au prochain gouvernement, libéral avec Carney ou conservateur avec Poilievre, qui sacrifiera les intérêts économiques et industriels du Québec dans ses négociations commerciales avec les États-Unis, privilégiant toujours l'automobile de l'Ontario et le pétrole de l'Ouest? Ou donnerons-nous la balance du pouvoir au Bloc Québécois afin qu'il serve de police d'assurance pour contrer ces dérives ? À la croisée des chemins qui nous attend, nous choisissons le Québec! », conclut Jean-Denis Garon.

Pour sa part, M.Garon est député de Mirabel que depuis février 2021.

Jour du vote

Rappelons, que le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, a déclenché des élections, hier, le 23 mars. La campagne électorale fédérale sera d'une durée de 37 jours (incluant le jour de l'élection), soit le minimum requis par la loi.