Karl Malenfant, l'ex-patron informatique de la SAAQ, s'exprime publiquement

La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, et le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, sont au Mexique pour rencontrer la présidente Claudia Sheinbaum et discuter de la croissance économique, du commerce et de la sécurité. Ce voyage précède la visite prévue du premier ministre Mark Carney au Mexique pour rencontrer Mme ...