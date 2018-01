Jouer dehors, c’est facile à Sainte-Thérèse!

Le samedi 17 février prochain, entre 10 h et 16 h, la Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens au parc Ducharme, lors de la Journée Plaisirs d’hiver, où une panoplie d’activités extérieures gratuites seront offertes.

« Cette journée est l’occasion de venir en famille et entre amis essayer de nouvelles activités et profiter des joies de l’hiver. Il suffit de vous habiller chaudement et d’apporter votre bonne humeur, c’est aussi simple que ça! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Une programmation diversifiée attend les visiteurs :

Nouveau! Circuit de fatbike – GRATUIT

Enfants, ados et adultes sont invités à tenter l’expérience de ces vélos à pneus surdimensionnés, parfaits pour rouler sur la neige. Vélos fournis.

Hockey bulle (13 h à 16 h) – GRATUIT

Enfiler une bulle gonflable géante pour jouer au hockey bottine : fous rires garantis!

Tours de traîneau à chiens – 3 $

Les visiteurs auront la chance d’effectuer une balade en traîneau tiré par huit chiens, avec un guide certifié.

Initiation au ski de fond – GRATUIT

L’équipement étant fourni, voilà une opportunité d’essayer ce sport sous la supervision d’un animateur chevronné.

Soccer géant – GRATUIT

Jouer au soccer à l’aide d’un ballon de 4 ou 6 pieds de diamètre comporte certains défis, mais entraîne surtout beaucoup de plaisir! Petits et grand joueurs sont les bienvenus.

Disque golf – GRATUIT

Basé sur les règles du golf, ce sport ludique se joue plutôt avec un frisbee.

Glissade et patinage libre – GRATUIT

Des crazy carpets seront à la disposition des visiteurs, tandis que des patins de diverses pointures (enfant et adulte) seront disponibles au chalet du parc Ducharme pour les usagers souhaitant en faire l’emprunt.

Pause gourmande

Du chocolat chaud sera servi gratuitement sur place, apportez votre tasse réutilisable! De la tire sur neige au coût de 1 $ sera également offerte.