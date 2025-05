Portage inaugure un nouveau pavillon sur son site du Lac Écho

Portage a procédé à l’inauguration du tout nouveau Pavillon Marcelle et Jean Coutu qui accueille les adolescents et jeunes adultes du programme de réadaptation à Prévost dans les Laurentides.

Le nouveau Pavillon offre un environnement moderne, sécuritaire et adapté aux besoins des jeunes en réadaptation. Doté d’espaces communs lumineux, de chambres rénovées, de salles de classes et de zones extérieures réaménagées, le pavillon vise à soutenir le processus de rétablissement dans un cadre chaleureux et stimulant.

Datant de 1939, l’ancien bâtiment qui accueillait le programme ne permettait plus de recevoir les jeunes dans des conditions optimales. Portage a donc procédé à une amélioration de l’infrastructure permettant, entre autres, d’accueillir les jeunes adultes de 18-21 ans pour leur offrir un programme adapté à leurs besoins spécifiques.

« Toute l’équipe de Portage est profondément reconnaissante pour cet engagement qui déjà fait une différence majeure auprès de notre communauté. Le nouveau centre permet de renforcer nos actions auprès des jeunes de 14-21 ans qui auront désormais un programme adapté dans un espace qui favorisera la socialisation, un aspect primordial de notre approche qui vise à mettre de l’avant la communauté thérapeutique. Intervenir auprès des jeunes est un investissement crucial. En croyant en eux et en leur offrant les ressources pour leur mieux-être, nous les aidons à contribuer pleinement à la société. », exprime Geneviève Lefebvre, présidente et cheffe de la direction, Portage.

Des donateurs qui font toute la différence

Ce nouveau pavillon représente un investissement de 5,2 M$ entièrement pris en charge par la Fondation de Portage grâce à de généreux donateurs. Nous avons amassé à ce jour un montant de 4,2 M$. Il nous reste quelques efforts à faire pour compléter cette campagne. L’événement, qui se voulait une occasion de les remercier officiellement pour leur implication, rassemblait plusieurs partenaires, membres du cabinet de la campagne de financement, résidents et membres du personnel. Portage tient à remercier spécialement la Fondation Marcelle et Jean Coutu pour leur contribution exceptionnelle à ce projet porteur d’avenir.

Grâce à l’implication de ces généreux donateurs pour le mieux-être des jeunes, ce projet d’envergure peut voir le jour au bénéfice de ceux et celles qui auront à faire un séjour à Portage et qui pourront désormais profiter d’un environnement à la hauteur des défis qu’ils doivent affronter pour surmonter leurs dépendances.

« La Fondation Marcelle et Jean Coutu est fière d’être partenaire de Portage depuis plus de 30 ans. En appuyant ce projet d’envergure, nous répondons aux besoins croissants de ces jeunes vulnérables pour qui notre soutien est plus important que jamais. Je salue les efforts philanthropiques de tous ceux et celles qui sont parmi nous aujourd’hui. Ensemble, nous offrons un environnement propice au rétablissement permettant aux jeunes de reprendre le contrôle de leur vie. », termine Marie Josée Coutu, présidente, Fondation Marcelle et Jean Coutu.