Les centres de services de la SAAQ restent fermés mercredi en raison d'une panne

Portage a procédé à l’inauguration du tout nouveau Pavillon Marcelle et Jean Coutu qui accueille les adolescents et jeunes adultes du programme de réadaptation à Prévost dans les Laurentides. Le nouveau Pavillon offre un environnement moderne, sécuritaire et adapté aux besoins des jeunes en réadaptation. Doté d’espaces communs lumineux, ...