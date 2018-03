Douleurs lombaires : les traitements efficaces

Article commandité

80 % de la population mondiale souffrent de lombalgies. Elles sont le plus souvent d’origine mécanique. Il faut dire que le simple fait de marcher demande de gros efforts pour lutter contre les lois de la gravité. Ces efforts sont contraignants pour la colonne vertébrale, même si elle est aidée par les muscles, les ligaments et les tendons. Mais la sédentarité, les mauvaises postures ou le stress sont aussi responsables. Les traitements soulagent les douleurs dorsales, comment traiter leurs causes pour éviter qu’elles ne reviennent ?

L’origine des douleurs

L’inflammation se manifeste par des douleurs au repos qui réveillent brutalement la nuit. Elles s’atténuent dans la journée, à l’exercice, mais peuvent durer plus de trois mois. Et peuvent même évoluer vers des maladies chroniques : arthrose vertébrale ou cervicale, arthrite, rhumatismes, ostéoporose…

Les atteintes aux muscles, tendons et ligaments sont provoquées par une mauvaise position, un mauvais mouvement, le port de charges trop lourdes, une chute, un accident. Torticolis, lumbago, hernie discale, douleurs au coccyx sont ainsi monnaie courante.

Les traitements efficaces

Les médicaments soulagent, mais ne traitent pas la cause. Prendre rendez-vous rapidement chez un chiropraticien, spécialiste des lombalgies vous permettra de suivre un traitement de fond. Il vous procurera aussi des conseils de prévention :

adopter une bonne posture assise, dos droit et pieds à plat,

soulever une charge en répartissant bien le poids de chaque côté du corps,

plier les genoux au lieu de se pencher en avant…

Vous aurez aussi des exercices physiques à faire à la maison pour muscler en profondeur votre colonne vertébrale.

La physiothérapie est également indiquée pour renforcer les muscles et maintenir une position bien droite. Elle fait partie des thérapies actives dont les effets se ressentent sur le long terme.

L’ostéopathie est également intéressante dans la mesure où elle prend en charge l’individu dans sa globalité. Vous seriez peut-être surpris de voir que votre douleur dorsale provient d’un dysfonctionnement de votre estomac ou de votre vésicule biliaire !

Avant d’obtenir un rendez-vous, soulagez tout de même votre douleur avec de la chaleur : une bouillotte appliquée sur la zone douloureuse par exemple ou même un fer à repasser par-dessus une serviette éponge (ne vous brûlez pas !).

La prévention est le meilleur moyen d’éviter les lombalgies. Soyez actif, marchez au moins 30 minutes par jour d’un bon pas, faites du vélo ou de la natation, excellents pour le dos. Évitez le surpoids.