La Ville de Blainville rendra hommage à Ronald Leduc

Accompagné de la présidente et du vice-président de la Commission du développement

durable et de l’environnement, Nicole Ruel et Stéphane Bertrand, le président de la Société blainvilloise d’horticulture, Yves Lambert, est fier d’annoncer que la Ville de Blainville a accepté la proposition soumise par cet organisme visant à rendre hommage à Ronald Leduc, horticulteur et paysagiste blainvillois décédé en 2013.



« La Société blainvilloise d’horticulture, qui souligne son 20e anniversaire en 2018, a proposé de donner le nom de Ronald Leduc à un parc situé le long des berges du ruisseau Dominique-Juteau, entre le boulevard de Chambéry et le rang Saint-François. Afin d’honorer dignement la mémoire de Ronald Leduc et de souligner sa contribution à la démocratisation de l’aménagement paysager, la Société a aussi suggéré d’installer une œuvre à l’image de cet horticulteur sans pareil, près de l’entrée du parc », a expliqué Yves Lambert.



« Cette annonce fait suite à l’analyse des différents dossiers reçus par la Ville dans le cadre de son appel de projets citoyens pour les festivités du 50e anniversaire. La Ville accepte ainsi d’injecter 5000 $ pour la réalisation de ce projet, qui sera un legs à la communauté blainvilloise. Blainville est fière de rendre hommage à l’un de ses éminents ambassadeurs et à ce grand vulgarisateur de l’horticulture qu’était feu Ronald Leduc. Je remercie Yves Lambert et la Société blainvilloise d’horticulture de cette proposition qui s’inscrit dans les objectifs du 50e anniversaire », a pour sa part déclaré la présidente de la Commission du développement durable et de l’environnement, Nicole Ruel.



Qui était Ronald Leduc?



Horticulteur et paysagiste bien connu du grand public, Ronald Leduc est décédé en décembre 2013 à l’âge de 64 ans. Il s’est fait connaître en participant à l’émission Des jardins d’aujourd’hui, présentée sur les ondes de Radio-Canada et animée par Aline Desjardins, de 1989 à 1994. Par la suite, il a fait de nombreuses apparitions dans les médias, toujours pour parler de son amour pour les plantes et les fleurs, dans son langage coloré. Il a contribué à aider les Québécois à développer leur « pouce vert » et leur passion des beaux jardins.



Aujourd’hui, la conjointe de Ronald Leduc, Patricia, et son fils Olivier poursuivent les opérations de l’entreprise blainvilloise spécialisée en aménagement paysager. Fondée en 1987, celle-ci porte maintenant le nom de Groupe Ronald Leduc & Fils.



Le projet soumis par la Société blainvilloise d’horticulture a reçu l’appui de la famille Leduc, de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec et du sympathique jardinier branché Albert Mondor.



Les travaux d’aménagement paysager visant la mise en valeur du site se dérouleront durant la période estivale, sous l’égide de la Société blainvilloise d’horticulture. Ils culmineront à l’automne 2018, lors d’une cérémonie officielle d’inauguration.



Renseignements sur ce projet ou sur les activités de la Société : sbh.fsheq.org.