Budget participatif de Blainville : Le projet Oasis verte Montmartre choisi

Le projet Oasis verte Montmartre, proposé par le Blainvillois Éric Robitaille, a dominé le vote populaire dans le cadre de l’édition 2025 du budget participatif.

« Le projet vise à transformer la servitude d’Hydro-Québec croisant la rue de Montmartre en un corridor écologique riche en biodiversité et en une forêt nourricière accessible à la communauté. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de résilience environnementale et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, tout en contribuant aux objectifs de développement durable de la Ville de Blainville », a expliqué la conseillère municipale déléguée aux communications et aux relations citoyennes, Marie-Claude Perron.

« Je suis incroyablement honoré et reconnaissant que le projet Oasis verte Montmartre ait remporté le budget participatif! C'est une formidable nouvelle pour notre communauté et pour la biodiversité locale. Ensemble, nous allons transformer cet espace en un lieu vivant, un corridor écologique florissant et une source de fierté pour Blainville, où la nature et les citoyens pourront s'épanouir », a souligné celui qui a soumis le projet gagnant, Éric Robitaille.

Le projet Oasis verte Montmartre

Les objectifs principaux du projet sont de :

créer un corridor de biodiversité en favorisant le déplacement de la faune et la connectivité écologique entre les habitats naturels tout en protégeant les espèces locales;

implanter une forêt nourricière incluant une variété d’arbres fruitiers, d’arbustes et de plantes vivaces pour les citoyens et les insectes pollinisateurs;

renforcer le lien social en offrant un espace éducatif et communautaire où les citoyens peuvent se rassembler et apprendre sur l’agriculture urbaine;

lutter contre les îlots de chaleur en végétalisant un espace urbain.

Qui est Éric Robitaille?

Le proposeur, Éric Robitaille, habite depuis 18 ans dans le quartier Saint-Rédempteur. « Il s’intéresse particulièrement aux liens entre les milieux de vie, qu’il s’agisse de milieux urbains, alimentaires ou sociaux, ainsi que la santé des populations », a mentionné la conseillère municipale Michèle Murray, membre de la commission des communications et des relations citoyennes.

Le vote

Du 7 avril au 16 mai, la population blainvilloise pouvaient choisir entre trois projets finalistes, soit : Création d’éco-hôtels pour les insectes, Supports à vélos aux arrêts d’autobus et Oasis verte Montmartre.

Le projet Oasis verte Montmartre a obtenu 173 votes sur les 311 suffrages exprimés, soit 55,6 % des voix.Le maire suppléant et membre de la commission des communications et relations citoyennes, Philippe Magnenat, a tenu à préciser que les deux autres projets finalistes pourraient être réalisés par la Ville au cours des prochaine années. « Je tiens à souligner la qualité de chacun des projets soumis et leur pertinence. Ils s’inscrivent tous dans la vision de notre plan de transition écologique et méritaient tous d’être choisis. Je remercie nos finalistes, ainsi que toutes les autres personnes qui ont déposé un projet pour cette troisième édition du budget participatif », a conclu Philippe Magnenat.