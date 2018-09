Le CISSS des Laurentides recherche des bénévoles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est présentement à la recherche de personnes qui désirent s’impliquer à titre de bénévole. Vous êtes une personne de cœur aimant relever des défis et s’investir auprès des autres? Vous avez quelques heures par semaine à donner? Plusieurs possibilités s’offrent à vous au sein de l' organisation.

Votre apport peut faire la différence, que ce soit en milieu hospitalier, pour accueillir et diriger la clientèle dans les différents services, à la boutique cadeaux ou au chariot mobile, en centres d’hébergement pour les loisirs, l’aide aux repas, l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, l’accompagnement en fin de vie, ou encore pour réaliser des transports pour la clientèle jeunesse ou la clientèle en centre de jour.

La contribution et la disponibilité de chaque bénévole sont importantes et contribuent grandement à l’amélioration de la qualité de vie des usagers et résidents. Joignez-vous dès maintenant à l’équipe de bénévoles.

Mont-Laurier

• Centre d’hébergement Sainte-Anne : 819 623-5940, poste 55413

• Hôpital de Mont-Laurier : 1 866 963-2777, poste 22201

Rivière-Rouge

• Centre de service de Rivière-Rouge : 819 275-2118, poste 53386

Labelle et Mont-Tremblant

• Centres d’hébergement de Labelle et de Mont-Tremblant : 819 425-2794, poste 36019

Sainte-Agathe-des-Monts

• Hôpital Laurentien et Pavillon Philippe-Lapointe : 819 324-4000, poste 34239

Sainte-Adèle

• Centre d’hébergement des Hauteurs : 450 229-6601, poste 77152

Saint-Jérôme

• Centres d’hébergement et hôpital : 450 432-2777, poste 22201

Sainte-Thérèse

• Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault : 450 473-6811, poste 42006

Rosemère

• Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve : 450 473-6811, poste 42006

Saint-Eustache et Mirabel

• Centres d’hébergement et hôpital : 450 473-6811, poste 42006

Lachute

• Centres d’hébergement et hôpital : 450 473-6811, poste 42006