4 méthodes très simples pour en finir avec le stress

Notre rythme de vie, notre obsession de la performance font que nous générons beaucoup de stress. S’il est impossible de nous empêcher de le ressentir, nous pouvons néanmoins le combattre grâce à des méthodes éprouvées et étudiées scientifiquement. Elles contribuent à baisser notre taux de cortisol responsable du stress et à augmenter notre taux d’endorphines, l’hormone du bien-être. Quelles sont ces approches ?

Marcher

Il est prouvé que marcher au moins 10 minutes en cas de crise de stress dans un parc, un jardin ou un espace vert contribue à nous obliger à prêter attention à notre environnement et à nous détourner ainsi de la situation ayant provoqué le stress.

À défaut de pouvoir marcher, la visualisation est une alternative efficace : en se concentrant sur une image agréable quelques secondes, l’imagerie mentale agit sur le stress et provoque une situation de détente. Il suffit de s’isoler un peu à l’écart des collègues de travail ou dans une autre pièce à la maison.

La respiration

Les exercices de respiration favorisent la relaxation. Consulter un sophrologue ou prendre des cours d’hatha yoga vous aidera à réduire vos tensions et soulager votre stress. Vous pratiquerez ensuite les exercices seuls.

Des études ont été menées sur la mise en cohérence cardiaque. Respirer en portant une attention particulière à son cœur, en visualisant ses mouvements tout en ayant des pensées positives, agréables, douces, permet de lutter contre le stress. Les battements du cœur deviennent ainsi plus harmonieux.

Le jeûne thérapeutique

Le jeûne thérapeutique procure nombre de bienfaits sur la santé et l’équilibre du corps et de l’esprit. Faire une cure dans un centre de jeûne thérapeutique améliore le bien-être physique et émotionnel. C’est une expérience qui vous permettra de découvrir toutes les ressources qui se cachent en vous à travers des séances de marche en groupe, de méditation, d’ateliers consacrés à une meilleure alimentation ou encore au développement personnel.

L’acupuncture

L’acupuncture est une approche de la médecine énergétique chinoise. Elle part du principe que notre organisme forme des nœuds énergétiques dans certaines situations mal gérées. Par exemple, si le stress est mal évacué. Les séances reposent sur la régulation de l’énergie des méridiens par la pose d’aiguilles. Il faut au moins trois séances pour en éprouver les bénéfices. Le traitement sera efficace sur le long terme, vous serez accompagné à travers une thérapie par la parole.