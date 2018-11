Nouvelle politique culturelle : Saint-Colomban consultera la population

Les citoyens de Saint-Colomban sont conviés le 21 novembre prochain à une consultation portant sur l’élaboration de la nouvelle politique culturelle municipale.

Cette consultation sous forme de café-rencontre sera l’occasion de sonder la population quant aux divers enjeux identifiés et aux orientations proposées par le comité de pilotage pour notamment mettre en valeur la culture ainsi que les artistes, et bonifier l’offre culturelle à l’intention des citoyens.

L’événement se tiendra à compter de 19 h au Centre récréatif et communautaire de Saint- Colomban, situé au 323, montée de l’Église. Les personnes intéressées à participer à l’événement sont invitées à s’inscrire à st-colomban.qc.ca/politique-culturelle ou en téléphonant au 450 436-1453, poste 6301.

L’adoption et le lancement de la nouvelle politique ainsi que de son plan d’action sont prévus en janvier 2019.

À propos

Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations, consultez st-colomban.qc.ca.