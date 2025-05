Plantation d’arbres à Sainte-Thérèse : reconduction du programme

La Ville de Sainte-Thérèse a reconduit son programme de subvention pour la plantation d’arbres pour l'année 2025. La subvention offerte permet de rembourser la totalité des frais encourus pour l’achat d’un ou des arbres pour un montant maximal de 150 $ par arbre.

« Ce programme, financé par le Fonds de l’arbre depuis son lancement à l’automne 2023, vise à encourager la plantation de nouveaux arbres, ce qui contribue à la préservation des espaces verts, à la réduction des îlots de chaleur et à l’amélioration de la qualité de vie des Thérésiennes et des Thérésiens », a déclaré monsieur Christian Charron, maire de Sainte- Thérèse.

Les citoyens admissibles peuvent profiter de ce programme de subvention en soumettant une demande de remboursement sur le site Web de la Ville.

Le programme comporte quatre volets distincts :

1- Remplacement d’un arbre abattu en raison de l’agrile du frêne

Les citoyens peuvent faire une demande de subvention pour remplacer un arbre mort, malade ou abattu en raison de l’agrile du frêne. Pour y être admissibles, ceux-ci doivent obligatoirement faire une demande de permis gratuit en ligne avant d’abattre l’arbre affecté.

2- Plantation d’un arbre en cour avant

En plus d’embellir les quartiers résidentiels, la plantation d’arbres en façade de maison et d’immeubles permet de lutter contre les îlots de chaleur. Pour encourager cette pratique, la Ville offre une subvention aux résidents qui plantent un premier arbre en cour avant de leur propriété.

3- Plantation d’un ou des arbres sur un terrain appartenant à un centre de la petite enfance (CPE) ou à l’Office d’habitation (OH) à Sainte-Thérèse

Les centres de la petite enfance (CPE) et les immeubles administrés par l’Office d’habitation (OH) situés sur le territoire de Sainte-Thérèse peuvent demander une subvention afin de planter jusqu’à 5 arbres par établissement.

4- Service de plantation clés en main

Avec l’accord des propriétaires, ce programme permet à une vingtaine de propriétés résidentielles sélectionnées annuellement par la Ville de bénéficier d’un service clés en main incluant la plantation d’un arbre en cour avant et l’entretien de l’arbre pour une durée de 2 ans.

Les propriétés visées par ce programme sont celles dépourvues d’arbre en cour avant dans les secteurs détenant un couvert forestier réduit ou inexistant.

À noter que les demandes de remboursement doivent être soumises dans les 6 mois suivant l’achat. Pour en savoir plus sur les conditions d’admissibilité et pour faire une demande de remboursement, rendez-vous au www.sainte-therese.ca > Services > Services aux citoyens > Arbres et végétaux.