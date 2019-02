Rassemblement d’élues à Saint-Eustache : une tradition déjà bien ancrée!

En marge de la Journée internationale des droits des femmes, les élues du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache, le maire M. Pierre Charron, ainsi que la députée de Rivière-des-Mille-Îles, Mme Linda Lapointe, ont accueilli une trentaine d’élues des Basses-Laurentides à la mairie de Saint-Eustache, le 13 février dernier.

« On souligne la journée des femmes de bonne heure cette année! C’est que nous sommes des précurseurs. En avance là-dessus, et très souvent, sur bien des sujets! Je suis très heureuse de vous voir si nombreuses, ici ce soir, mais également dans la vie politique, à tous les paliers de gouvernement. Mais je ne peux m’empêcher de penser à toutes celles qui nous ont précédées. Elles ont dû travailler extrêmement fort pour être considérées à l’égal des hommes, de leurs collègues. Nous leur devons beaucoup de reconnaissance. Et je suis certaine qu’elles seraient extrêmement fières de nous voir ici ce soir, fières de nous voir travailler dans nos caucus respectifs, fières du chemin que nous avons parcouru depuis qu’elles ont tracé la voie. Et fière de voir tant de jeunes femmes reprendre le flambeau et former une relève extrêmement dynamique», a déclaré, dans son mot de bienvenue, la conseillère municipale Mme Nicole Carignan-Lefebvre, présidente de la Commission des communications et des relations avec les citoyens qui a initié l’édition 2019 de l’événement.

Le rassemblement d’élues des Basses-Laurentides en est à sa deuxième édition; la première ayant été organisée par la Ville de Boisbriand, en 2018. Députées, mairesses, conseillères municipales, présidentes de commissions scolaires et commissaires ont profité de l’occasion pour se présenter et échanger sur des enjeux communs.

« Je crois qu’il est extrêmement important que les femmes aient l’opportunité de prendre leur place dans la vie politique. En tant qu’élues, il est de notre devoir de paver la voie pour que les femmes d’aujourd’hui et celles de demain aient une voix forte au sein de notre processus démocratique. Ce rassemblement de femmes élues de la région est une excellente façon d’entretenir le dialogue afin de faire avancer les choses dans ce domaine » a affirmé la députée Lapointe.

Cap sur Deux-Montagnes!

Spontanément, la conseillère municipale de Deux-Montagnes, Mme Micheline Groulx Stabile a suggéré de prendre le relais et d’organiser la troisième édition de l’événement afin de poursuivre une tradition déjà bien ancrée.

L’événement 2019 a rassemblé des élues provenant des villes de Blainville, Bois-des-Filion, Boisbriand, Deux-Montagnes, Oka, Saint-Placide, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Mirabel, Rosemère, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, de la circonscription fédérale de Rivière-des-Mille-Îles et de la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.