Le 3 avril, Santé Canada a émis un avis de rappel de Chaufferettes de garage portatives Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix en raison de risques d’incendie.

Produit : Chaufferettes de garage portatives Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix.

Problème : Les chaufferettes pourraient surchauffer, ce qui pourrait causer des brûlures et un incendie.

Ce qu’il faut faire : Cesser d’utiliser le produit rappelé et le rapporter au magasin pour se faire donner un crédit à utiliser ou pour obtenir un autre

Le présent rappel met en cause les chaufferettes de garage portatives de 4 800 W et de 240 V Mastercraft, Profusion Heat, Prestige et Matrix. Les produits rappelés ont le numéro de dossier de certification Intertek (ETL) 3153457.

Le numéro de modèle, le numéro de dossier de certification et la date de fabrication en format MM-AA se trouvent sur l’étiquette collée à l’arrière de la chaufferette.

Identification du risque

Les chaufferettes rappelées pourraient surchauffer, ce qui pourrait causer des brûlures et un incendie.

En date du 29 mars 2019, H.E. Industrial Ltd. a reçu 10 rapports de surchauffe du produit; le produit a pris feu à 3 reprises et a endommagé des biens matériels au Canada. Aucune blessure n’a été signalée.

Quantité vendue

Environ 68 000 produits affectés ont été vendus au Canada.

Période de la vente

Les produits affectés ont été vendus de juillet, 2014 à avril, 2019 par Canadian Tire et divers autres détaillants.

Pour plus de détails allez sur le site de Santé Canada