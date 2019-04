La 22e édition des Jeux FADOQ Laurentides est officiellement lancée!

Les Jeux FADOQ Laurentides se dérouleront du 22 mai au 6 juin 2019 dans 11 municipalités des Laurentides.

Parce que le Réseau FADOQ – Région des Laurentides croit à l’importance d’un mode de vie sain et actif, il tente de mettre en place des environnements favorables à la pratique régulière d’activités physiques pour ses membres en collaboration avec ses 36 clubs affiliés. Le Réseau FADOQ – Région des Laurentides soutient que la qualité de vie des gens passe par de saines habitudes de vie, et c’est encore plus important lorsqu’on avance en âge. Les Jeux FADOQ Laurentides, tenus depuis 22 ans, en sont un exemple concret. Ils font rayonner ses membres de 50 ans et plus qui pratiquent des activités régulièrement afin de rester en santé et de maintenir leur qualité de vie. En effet, ces jeux annuels regroupent au-delà de 900 participants compétitionnant dans 16 disciplines, autant récréatives que sportives.

Avec un tel déploiement, il s’agit du plus grand rendez-vous sportif et compétitif pour les 50 ans et plus dans les Laurentides!

Envoyez-nous un courriel à [email protected], visitez le www.jeuxfadoqlaurentides.org ou appelez Patrice Savard au 877 429-5858, poste 227.