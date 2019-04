19 leaders inspirants pour la 12e édition du Souper tournant EMD/Bâtimo

Grâce au souper tournant EMD/Bâtimo en collaboration avec Hydro-Québec, qui s’est tenu le 10 avril dernier au Centre culturel et communautaire de Thérèse-De Blainville, la communauté des gens d’affaires de la MRC de Thérèse-De Blainville a eu l’occasion d'échanger avec des personnalités influentes et rayonnantes du monde des affaires du Québec.

La soirée, qui est une initiative de l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de-Blainville (AJCCITB), vise à appuyer la relève du monde des affaires en permettant aux jeunes professionnels et nouveaux membres de la CCITB d’agrandir leur réseau de contacts et de se faire connaître par des gens d’affaires bien implantés. L’événement a connu un succès fracassant et affichait salle comble. En tout, 19 leaders et 19 commanditaires ont favorisé le réseautage parmi les 190 convives.

Pour cette 12e édition de l’activité de réseautage principale de l’AJCCITB, les invités d’honneurs qui avaient pour mandat de partager leur histoire, leurs expériences et leurs succès avec les convives étaient : Myriam Élie de MYEL Design, Jocelyn Hogue des Toitures Hogue, Étienne Crevier de BiogeniQ, Jonathan Goyer des Résidences funéraires Goyer, Pierre A. Richer des Entreprises Pierre Richer, André Lauzon du Vignoble et microbrasserie Les Vents d’Ange, Stéphane Bertrand des Serres Bertrand, Jean-Daniel Petit d’Abitibi& co et BESIDE, François Rioux d’Edphy International, Sylvain Allaire d’Oram plomberie du bâtiment, Frédérik Guérin du Club Tissus, Hakim Chajar du restaurant Miel, Pierre-Étienne Chamard de DX mobilier événementiel, Éric Desjardins de DKA Architectes, Andréanne Laurin des épiceries loco, Pierre-Olivier Dion des Coffrets Prestige, Marie-Philip Simard de Chic Marie, Johanne Marie de Garde-robes Gagnon et Claude Perron de la Boutique Séduction.

Cette soirée a été rendue possible grâce à l’appui du commanditaire principal EMD/Bâtimo, du commanditaire majeur Hydro-Québec ainsi que de tous les commanditaires de tables. L’enthousiasme unanime des invités encourage l’AJCCITB à planifier une 13e édition pour 2020!

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) regroupe la communauté des gens d’affaire de la région et favorise le développement économique de ses membres. Comptant plus de 980 entreprises, elle dessert les cinq villes suivantes : Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse.