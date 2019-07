Ouverture de la saison estivale au Parc régional du bois de Belle-Rivière

Le Parc régional du bois de Belle-Rivière annonce l’ouverture de sa saison d’activités estivales pour toute la famille.

Toute la population est donc invitée à venir profiter de notre plan de baignade familial aménagé en pleine nature, le bassin Naya avec jeux d’eau! Vous pourrez aussi venir pique-niquer et profiter d’une multitude d’autres activités telles que la pêche, la randonnée pédestre au cœur de notre érablière, notre parcours de disc golf sans oublier notre parc à chiens et notre sentier accessible avec votre chien en laisse. Afin de maximiser votre expérience, vous pourrez passer la nuit dans un des cinq refuges disponibles pour 4 à 15 personnes en location à un prix plus qu'abordable.

Le Parc régional du bois de Belle-Rivière, une destination incontournable cet été, est situé au 9009, route Arthur-Sauvé Mirabel et est ouvert pour la période estivale 7 jours sur 7 de 9 h à 20 h. Pour les réservations de locations et pour obtenir des renseignements, composez le 450 258-4924 ou venez nous visiter à l'adresse : www.boisdebelleriviere.com et sur Facebook.