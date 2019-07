11e édition du Marché public en territoire moulinois

La SODAM et son volet Objectif écoterritoire étaient heureux d'unir le coup d’envoi de la 11e saison de marché public en territoire moulinois, qui se tiendra tous les samedis à Terrebonne, à l’Île-des-Moulins et les dimanches à Mascouche, à deux pas de l’hôtel de ville, et ce, pour une durée de 11 semaines consécutives, soit du 6 juillet au 15 septembre 2019 de 10 h à 14 h 30, à l’annonce du financement octroyé via le programme Proximité du MAPAQ visant à solidifier son offre et son accompagnement aux producteurs locaux.

De nouveaux concepts de mise en marché attrayants pour la clientèle

Les marchés publics nous apportent la fraicheur et la diversité dans notre assiette. Cet espace dynamique et convivial, que s’appropriera la communauté pour une onzième année, occasionne des rencontres privilégiées avec des producteurs passionnés, désireux de partager leur savoir-faire et de faire connaître leurs produits. C’est une occasion pour les citoyens de découvrir et d’avoir accès à ce qui se fait de meilleur chez nous.

Afin d’augmenter le nombre de consommateurs et d’assurer une fidélisation de la clientèle, la SODAM misera sur plusieurs initiatives qui soutiennent toutes cette approche. Cette année plus que jamais, la diversité et la qualité qui s’y retrouvera sauront séduire la clientèle. L’augmentation de la flotte de chapiteaux ainsi que la mise en place de kiosque de type clé en main pour l’accueil de nouveaux producteurs ayant besoin d’accéder à des infrastructures spécialisées, permettra également au marché public d’augmenter son offre de service à la clientèle présente et de mieux répondre aux besoins des exposants.

Plusieurs initiatives organisées en parallèle au concept de la carte fidélité stimuleront les citoyens à s’approprier de nouveaux produits, à apprécier l’unicité, la fraicheur et la qualité de l’offre et à s’identifier à un plus grand nombre d’entreprises locales. Grâce à l’apport financier du MAPAQ, la communauté aura ainsi la chance de goûter et de découvrir pleinement les saveurs d’ici, et les exposants à en retirer de grands bénéfices.

Le marché qui se transformera peu à peu au cours des semaines, mois et même les années à venir, stimulera la mobilisation citoyenne, pour qu’ensemble nous devenions des défenseurs de notre patrimoine alimentaire, des acteurs engagés qui collectivement participeront au maintien des commerces de proximité et au développement du tissu économique local.

Un grand jardin lanaudois pour tous les goûts

Les Moulinois ont la chance d’avoir à proximité, le plus beau et le plus grand marché public de Lanaudière. Tout est en place pour créer un lien fédérateur entre les exposants et la population. Il ne reste qu’à propager la nouvelle et inviter amis, voisins et familles à venir vivre, sentir et goûter l’expérience de notre marché alimentaire local. Il est un joyau encore trop méconnu de la population et nous devons nous engager à le protéger collectivement.