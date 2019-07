Opération Groenland 2 : deux Mirabellois partent en expédition avec Josée Lavigueur, en solidarité avec les enfants malades

Annie Chartier et Denis Mathieu, résidents de Mirabel, ont décidé de se dépasser au profit d’Opération Enfant Soleil en participant à l’expédition Opération Groenland 2. Ils quitteront le pays, accompagnés de 13 autres voyageurs, dont Josée Lavigueur, porte-parole de la cause. Ils iront vivre l’aventure dont ils rêvent depuis plus d’un an et pour laquelle ils se sont surpassés afin d’amasser des fonds pour les enfants malades, principale source d’inspiration et de motivation pour eux.

Opération Groenland est née d’une initiative d’Opération Enfant Soleil, dans le cadre de son 30e Téléthon en 2017, en collaboration avec les Karavaniers. Ce fût un tel succès que ce voyage hors du commun a été reconduit en 2019! Cette expédition, qui conjugue aventure et philanthropie, amènera les 15 voyageurs à se promener à travers les glaciers de Karale, en kayak, jusqu’aux aiguilles granitiques de Storebror, qu’ils exploreront à pied.

Le groupe de voyageurs avait pour objectif de départ d’amasser 50 000 $. Cette collecte de dons a été largement dépassée avec plus de 55 000 $ amassés, et ce, grâce aux participants engagés, aux généreux partenaires ainsi qu’aux donateurs qui ont choisi d’encourager les participants sur leur page de dons en ligne.

Chaque jour est un nouveau défi pour les enfants malades et leur famille, et les voyageurs souhaitent amasser encore plus de dons d’ici la fin de leur voyage. Il est possible de vous joindre à ce mouvement de solidarité via le www.operationgroenland.ca.

À propos de Annie Chartier et Denis Mathieu

Annie est une amoureuse des voyages. Depuis le visionnement de la vidéo de la première édition, elle est interpellée par le Groenland avec un enthousiasme hors du commun. Ce qui l’attire le plus, c’est le dépassement de soi dans un paysage d’une beauté exceptionnelle ainsi que le dépassement de soi qu’exige ce défi physique. Mathieu, quant à lui, a sa santé bien à cœur et il cherche toujours des moyens de se garder en forme et en santé. Ce voyage est pour lui une expérience hors du commun à vivre dans un terrain qui était, jusqu’à maintenant, inaccessible à ses yeux. Ils sont tous deux d’accord pour dire que ce sera un périple qui les sortira de leur zone de confort, en plus de leur permettre d’amasser des fonds pour une cause qui leur tient à cœur. « Nous sommes très fiers de faire partie de cette aventure! »

À propos d’Opération Enfant Soleil

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, tout comme en région, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille. Plus de 210 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.