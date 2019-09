La 5e édition du PLAZAM au Skate Plaza de Repentigny sous le signe de la nouveauté…et des prix en argent!

L’événement le plus couru de la saison au Skate Plaza de Repentigny, le PLAZAM, revient en force pour une 5e année d’affilée. Les organisateurs misent d’ailleurs sur la nouveauté et sur une bourse en argent pour la 5e édition de cet événement qui gagne de nombreux adeptes, année après année, depuis sa création.

Amateurs de planches à roulettes et grand public sont conviés, par le Club SK8 et par la Ville de Repentigny, au plus important complexe de skate de la grande région de Montréal, le samedi 21 septembre de 9 h à 17 h.

Contrairement à l’an dernier où la formule time run avait été retenue, le PLAZAM 2019 favorisera la formule jams, 3 riders, une formule simple mais spectaculaire où chaque participant pourra s’exprimer dans le plaza. Ce qui retient aussi et surtout l’attention, c’est la catégorie Avancé Best tricks qui fait son apparition cette année. Cette formule classique consiste à récompenser la personne qui se démarque le plus sur les modules du Plaza. Et, question de mettre un peu de piquant dans la journée, les riders participant au Avancé Best tricks s’affronteront pour une bourse de 1000 $ en argent!

Le président du Club SK8 de Repentigny, Jessy Dessureault, se réjouit de l’ampleur que prend le PLAZAM depuis son inauguration en 2015 :

« À chaque année, les participants et les curieux du PLAZAM sont de plus en plus nombreux. Tellement que nous avons ajouté trois heures à la programmation de l’événement de cette année comparativement à celui de 2018 afin de répondre à la demande. C’est un heureux problème en soi. Ce qui a commencé un peu comme un rassemblement de chums mordus de skate gagne la population générale petit à petit. Je ne connais personne qui repart déçu du PLAZAM! »

En plus des compétitions de catégorie C (débutant mixte – 11 ans), de catégorie B (intermédiaire mixte – 11 à 16 ans) et de catégorie A (avancé – Best tricks), des cours d’initiation au sport de planche seront offerts en collaboration avec les moniteurs du Club SK8 Repentigny, des sommités en la matière.

Enfin, prix de présence, musique, art et animation, ainsi qu’un BBQ seront au rendez-vous pour agrémenter cette activité annuelle populaire.

Le PLAZAM est une compétition amicale gratuite mise en œuvre et organisée par la Boutique Universe, le Club SK8 et la Ville de Repentigny pour assurer la relève de ce sport dans la région de Lanaudière et des alentours.

Le Skate Plaza est bien desservi par les transports collectifs du Réseau de transport régional de la MRC de L’Assomption (RTCR). Pour en savoir plus, visitez le site Internet www.gortcr.info.

Voici l'horaire du PLAZAM :

9 h à 11 h – Inscription gratuite

9 h à 11 h – Cours d’initiation à la planche à roulettes

9 h à 17 h – Catégories B et C : Formule «jams, 3 riders à la fois»

9 h à 17 h – Catégorie A : Formule «Best tricks»

Plus obtenir plus d’information, visitez les sites Web www.clubsk8repentigny.com et www.universeboardshop.com ou la page Facebook de l'événement. Il est aussi possible de s'informer par courriel aux adresses [email protected] et [email protected].