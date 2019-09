Plus que quelques jours pour s’inscrire à Courir pour Leucan

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudiere est prête à accueillir les coureurs et les marcheurs de la 6e édition de Courir pour Leucan, présenté par Chokéo, lait Grand Pré et Hitachi, une activité de financement au profit de Leucan. Dans quelques jours, le samedi 28 septembre prochain, au parc du Domaine vert de Mirabel, des distances de 3, 5, 10 et 20 kilomètres seront offertes dans les sentiers pédestres du parc. Une course de 1 kilomètre (la course des petites coccinelles) sera également réservée aux enfants de 10 ans et moins. Il est encore temps de s’inscrire!

La particularité de cet événement est que chaque participant se fixe un objectif physique, mais aussi monétaire. Cette course permet d’amasser des fonds pour aider Leucan à poursuivre sa mission de soutenir les familles d’ici, dont l’enfant est atteint de cancer. Après le succès de l’édition 2018, la course sera encore une fois chronométrée et chaque coureur recevra une médaille, attestant de sa participation à l’événement. De plus, il y aura de l’animation sur place, des jeux gonflables et des maquillages. Leucan Laurentides-Lanaudière organise également différents concours auxquels la population est invitée à participer. L’information concernant les concours ainsi que les détails du jour J sont disponibles sur la page Facebook de Leucan Laurentides-Lanaudière.

Plus que quelques jours pour s’inscrire et avoir un impact réel

En participant à cette course familiale, Leucan peut venir en aide à des familles comme celle de Natan, 6 ans. Ce petit homme courageux combat une leucémie aiguë lymphoblastique. Il explique pourquoi il espère un grand nombre de participants à Courir pour Leucan :

« Avec mes traitements, je dois être isolé. Je prends beaucoup de médicaments et j’ai des ponctions... ma maladie, c’est difficile. Mais Leucan est là pour moi et ma famille. Grâce à elle, je peux faire des activités et voir des amis comme moi. Ça m’encourage à guérir. »

Il est possible de s’inscrire à la course du 28 septembre prochain au : https://www.courirpourleucan.com/fr/defis/parc-du-domaine-vert-mirabel/.