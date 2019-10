Lancement de la campagne de sécurité incendie "N’écoute pas Mononc’xyde"

Le Service de la sécurité incendie de Blainville lance sa toute nouvelle campagne de prévention, qui met l’accent sur les dangers du monoxyde de carbone.

Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de carbone (CO) se produisent sur le territoire québécois. Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés.

L'humour pour sensibliser

Le Service de sécurité incendie a privilégié un angle humoristique pour traiter de ce sujet : à travers différentes plates-formes de communication, Mononc’xyde prodiguera des conseils à ne pas imiter chez soi « Nous misons sur un personnage flamboyant pour conscientiser la population à l’importance de se munir d’un détecteur de monoxyde de carbone, un appareil indispensable pour détecter ce gaz imperceptible par l'humain et dangereux. La sécurité des Blainvilloises et des Blainvillois demeure une priorité de tous les instants », a déclaré le maire de de Blainville, Richard Perreault.

Kiosques de prévention et concours

Plusieurs activités sont prévues durant la campagne de prévention des incendies, dont des kiosques d’information. Des techniciens prodigueront plusieurs conseils à la population.

Ces kiosques seront situés, samedi 5 octobre de 10 h à 14 h, à :

• IGA Extra (9, boulevard de la Seigneurie)

• Métro Plus (1260, boulevard du Curé-Labelle)

• Place Rosemère (401, boulevard du Curé-Labelle, Rosemère – Cour 640)

Par ailleurs, des exercices d’évacuation auront lieu dans les écoles, garderies, services de garde et résidences pour personnes aînées. De plus, le populaire concours " Pompiers d’un jour " sera de retour. Il permettra à seize élèves de la troisième année du primaire de Blainville et de Rosemère de passer une journée mémorable en caserne le 10 octobre.

Les enfants suivront des formations et participeront à diverses activités, dont une course à relais de seaux d’eau.

Rappel du ramonage de la cheminée

Le ramonage de la cheminée (et la vérification de ses composantes) est une responsabilité qui incombe à l’occupant ou au propriétaire. Il s’agit d’une activité importante pour prévenir les incendies, qui doit être effectuée au moins une fois par année, entre le 1er mai et le 31 octobre.

Grâce à la collaboration de ramoneurs de la région, il est possible de profiter d’un rabais de 10 $ sur les services de ramonage. La population est aussi invitée à participer au concours " Remportez votre ramonage " en déposant le coupon de participation à l’hôtel de ville ou en le remplissant en ligne avant le 22 novembre. Un tirage sélectionnera deux gagnants qui remporteront le coût de leur ramonage.