Vignette de stationnement de nuit l'hiver: les inscriptions sont ouvertes

Les résidents qui souhaitent se procurer une vignette permettant le stationnement de nuit en période hivernale doivent s’inscrire au système de messages d’urgence automatisés avant de se procurer leur vignette. L’inscription est présentement ouverte.

Pour procéder à l'inscription, les citoyens doivent se rendre au bas de la page d’accueil du site web de la Ville de Sainte-Thérèse, cliquer sur l’icône "Messages d’urgence automatisés" et suivre les indications. Pour les personnes déjà inscrites, elles devront accéder à leur dossier et s’abonner aux "Avis d’opération de déneigement" (par texto et/ou courriel uniquement). Pour les non-inscrits, ils devront se créer un compte et s’abonner à ces mêmes avis.

Les futurs détenteurs de vignette s’assurent de transmettre leurs coordonnées complètes afin d’être avisés du début et de la fin des opérations de déneigement par texto et/ou courriel uniquement. Ils peuvent y inscrire tous les membres de leur famille habitant à cette même adresse, afin qu’ils reçoivent également les messages.

Comment se procurer une vignette ?

La Ville de Sainte-Thérèse invite ensuite les citoyens inscrits au système à venir acheter leur

vignette au coût de 40 $ chacune : à la Maison du citoyen (37, rue Turgeon) les 12, 13 et 14 novembre de 17 h à 20 h et le 16 novembre de 9 h à 16 h.

Seuls les paiements par Interac ou en argent comptant seront acceptés. Après ces dates, et jusqu’au 15 mars, les vignettes seront vendues au comptoir d’accueil de la Maison du citoyen pendant les heures d'ouverture habituelles. Une preuve de résidence est exigée (ex. : permis de conduire, compte de taxes).

Pour les personnes en possession d'une Carte citoyen valide, il faut la présenter car elle simplifiera le processus d’acquisition de la vignette puisque le dossier citoyen sera déjà créé dans le système informatique de la Ville.

Aucun constat d'infraction

Ce projet pilote permet aux Thérésiens de se procurer une vignette autorisant le stationnement de nuit en période hivernale. Ainsi, du 1er décembre au 15 mars, de minuit à 7 h, les citoyens pourront stationner leurs véhicules sur les voies publiques sans s’exposer à l’émission d’un constat d’infraction. Il est toutefois important de préciser que cette autorisation de stationnement sera suspendue pendant les opérations de déneigement.

La vignette devra être accrochée au rétroviseur du véhicule stationné, ou disposée de façon bien visible sur le tableau de bord, du côté chauffeur. Elle est transférable d’un véhicule à un autre et est valide pour la saison hivernale en cours. Un véhicule affichant une vignette pourra donc être stationné du 1er décembre au 15 mars, de minuit à 7 h, sur les voies publiques, sauf lors d’une opération de déneigement. Le non-respect de la réglementation peut entrainer l’émission d’un constat d’infraction et le remorquage d’un véhicule aux frais de son propriétaire.

Texto ou courriel

Lorsqu’une opération de déneigement est prévue, la Ville enverra un texto et/ou un courriel aux résidents ayant fait l’acquisition d’une ou plusieurs vignettes pour les aviser de la suspension du

droit de se stationner pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Les messages seront envoyés au plus tard à 17 h, la journée visée par l’opération.

Les citoyens pourront également téléphoner en tout temps, entre le 1er décembre et le 15 mars, au 450 434-1440, poste 2020 afin d’entendre le message automatisé leur indiquant l’état de la situation du stationnement hivernal.

Il est de la responsabilité du résident qui se procure une ou plusieurs vignettes d’aviser les autres personnes qui en feront usage. Le remplacement d’une vignette perdue, volée ou abîmée se fera au coût de 40 $.

Il est important de rappeler que les rues et stationnements municipaux permettant déjà le stationnement de nuit en période hivernale demeureront accessibles (ex. : le système de feux clignotants au Village, des cases réservées dans certains stationnements municipaux, des rues permettant le stationnement alternatif, etc.).

Ces lieux alternatifs peuvent être consultés sur le site Web de la Ville sous "Transport et voirie >

Stationnement". Les automobilistes doivent également respecter la signalisation en vigueur, et

ce, en tout temps.

Deux zones distinctes

La Ville est divisée en deux zones liées aux opérations de déneigement spécifiques à chacune. Un outil de recherche et une carte sont disponibles sur le site Web de la Ville pour que les citoyens repèrent facilement la zone où ils souhaitent stationner leur véhicule. Toute l’information concernant le projet pilote de la vignette de stationnement de nuit en période hivernale se trouve sur le site web de la Ville.

Renseignements : 450 434-1440, poste 2100