Le Défilé de Noël est de retour à Saint-Colomban le 14 décembre

Le père Noël, la fée des étoiles et leurs acolytes seront de retour au centre-ville de Saint-Colomban le samedi 14 décembre prochain pour la 2e édition du Défilé de Noël. L'événement avait attiré près de 4000 visiteurs l’année dernière.

Durant le même week-end, le Marché de Noël mettra l’artisanat et les produits locaux à l’honneur. « Le grand succès remporté par la première édition du Défilé et du Marché de Noël a confirmé notre souhait de voir ces événements revenir cette année et devenir une tradition annuelle à Saint-Colomban. Le Marché de Noël mis sur pied en collaboration avec le 63e groupe scout et la Chambre de commerce et d’industrie nous permet pour sa part d’animer le centre-ville et d’y attirer les citoyens et visiteurs, en plus de stimuler l’activité commerciale locale », a déclaré le maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande.

Le père Noël, prêt à recevoir les lettres d'enfants

Afin de mieux répondre à la réalité des familles, l’horaire de l’événement a été ajusté cette année. Le cortège de chars allégoriques, qui inclut de nouveaux tableaux dont La Belle et la Bête et la Maison en pain d’épices, se mettra ainsi en branle à compter de 15 h.

Celui-ci empruntera le même circuit que lors de la 1re édition, mais toutefois en sens inverse. Le Défilé descendra d’abord la montée de l’Église en direction sud à partir de la côte Saint-Paul, jusqu’à la rue des Hautbois, puis remontera vers le nord via la rue Phelan.

Nouveauté cette année : après le Défilé, le père Noël recevra les lettres de souhaits des enfants à la Place du Marché. Après avoir discuté avec lui sur ses genoux, les jeunes pourront eux-mêmes déposer leur courrier dans la boîte aux lettres magique qui transmettra instantanément leur correspondance au Pôle Nord pour que les lutins puissent sans tarder entamer la confection de leurs présents.

Stationnement, navettes et covoiturage

Afin de limiter la congestion routière lors de l’événement, les visiteurs sont fortement invités à covoiturer et à utiliser les navettes qui effectueront le trajet toutes les 20 minutes en direction et en provenance du cœur des festivités depuis les écoles de La Volière (549, chemin de la Rivière-du-Nord) et à l’Orée-des-Bois (360, côte Saint-Nicholas), et ce, de midi à 19 h le jour du Défilé.

Le stationnement au noyau villageois sera exceptionnellement permis sur certaines rues, et ce, du côté pair uniquement, ainsi que dans certains stationnements désignés. Les emplacements de stationnement accessibles sont visibles en ligne. Les automobilistes qui choisiront de s’aventurer au noyau villageois avec leur véhicule doivent prévoir des délais importants dans leurs déplacements.

Horaires du défilé le samedi 14 décembre

12 h à 19 h – Navettes aux 20 minutes (écoles de La Volière et à l’Orée-des-Bois)

12 h à 17 h – Chocolat chaud gratuit (bibliothèque)

12 h à 19 h – Marché de Noël (Place du Marché et Centre récréatif)

15 h à 15 h 45 – Défilé de Noël (centre-ville)

16 h 30 à 19 h – Le père Noël reçoit les lettres des enfants (Place du Marché)

Dimanche 15 décembre: 10 h à 14 h – Marché de Noël (Centre récréatif).