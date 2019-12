Grands travaux de la rue Turgeon à Sainte-Thérèse : la première phrase est complétée

La Ville de Sainte-Thérèse a annoncé que la première phase des grands travaux de la rue Turgeon, prenant place entre la voie ferrée et la rue Dubois, est maintenant achevée. La rue est rouverte à la circulation depuis la mi-novembre et les travaux de finition devant être réalisés en 2019 sont terminés.

Cette première étape charnière est franchie, mais le projet n’est toutefois pas complété. La deuxième phase reprendra au printemps 2020, à partir de la voie ferrée et jusqu’à la rue Joseph-Hamelin, où le même type de travaux sera exécuté. Les citoyens auront donc un répit durant l’hiver, puisque la construction est interrompue pour toute la saison. La date officielle de reprise des travaux sera communiquée en 2020.

Un net embellissement sur Turgeon

Il s’agit du plus grand projet de renouveau urbain mené à Sainte-Thérèse. Il permettra notamment la mise à niveau des infrastructures souterraines vétustes, l’enfouissement du réseau électrique et offrira une porte d’entrée vivante et rajeunie au Village de Sainte-Thérèse.

« Je suis ravie de souligner la fin de la première phase des grands travaux de la rue Turgeon, qui contribueront à dynamiser cette artère importante de Sainte-Thérèse. Ce réaménagement représente un projet porteur pour notre communauté et favorisera le développement économique du Village », affirme la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse,

madame Sylvie Surprenant.

En plus des travaux de réfection des infrastructures souterraines, certaines améliorations visibles bonifient désormais l’apparence de la rue Turgeon avec les nouveaux trottoirs plus larges en pavé de béton, la piste cyclable unidirectionnelle de part et d’autre de la rue, ainsi que les nouveaux arbres.

D’autres éléments s’ajouteront également lors de la prochaine phase, comme des nouveaux lampadaires décoratifs et un aménagement paysager complet.

Des éléments incommodants, mais temporaires

Malheureusement, neuf poteaux électriques demeurent à des endroits incommodants du côté est de la rue Turgeon, entre la voie ferrée et la rue Dubois. Cette situation, qui était connue dès le tout début de l’élaboration des travaux, est temporaire, puisque le retrait de ces poteaux représente la dernière étape de l’ensemble du projet.

En modifiant la configuration des voies de circulation de la rue Turgeon, notamment afin de donner une prédominance aux modes de transports actifs, certains poteaux se retrouvent dans le parcours la nouvelle piste cyclable. En 2021, l’étape cruciale de mise en place du réseau souterrain d’électricité et de télécommunication permettra d’alimenter tous les bâtiments de la rue, et ultimement, de démanteler les fils aériens et enlever les poteaux en 2022.

Temporairement, des affiches ont été installées sur tous les poteaux afin de prévenir les passants de cette situation.

De plus, pour des raisons techniques, le trottoir devant le 106 et le 110, rue Turgeon n’a pu être construit cette année, il sera complété au cours de la deuxième phase. Ainsi, jusqu’à l’an prochain, les piétons devront contourner cette portion en empruntant sur la piste cyclable. Les cyclistes devront par le fait même faire preuve de prudence durant cette période.

Une démarche de communication et de collaboration positive

Une démarche participative impliquant commerçants et résidents du secteur a été conduite par la Ville de Sainte-Thérèse en amont des travaux. À la suite de cette dernière, une campagne de

communication ludique a été déployée afin d’informer les citoyens et de promouvoir le Village et

ses commerces.

Un site Web dédié aux travaux, a été mis en place, de même qu’une page Facebook, une infolettre et un guichet unique où adresser toute demande. Durant cette première phase, la campagne a été très appréciée et les retombées ont été positives. La Ville poursuivra donc sur la même voie en 2020 en reconduisant ladite campagne. Le comité de bon voisinage sera également de retour, et l’agente de liaison dédiée aux travaux demeurera disponible pour répondre aux questions, faire le lien entre les divers intervenants et faciliter les échanges.