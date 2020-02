Philosophie : Guy Ferland, un professeur reconnu

Sa candidature a été retenue notamment pour avoir défendu et promu le rôle de la philosophie au sein de la société québécoise, ainsi qu’avoir pris part à l’enseignement de la philosophie collégiale et à la discipline par la publication d’articles ou de livres. Cette distinction est remise annuellement par la Société de philosophie du Québec (SPQ) pour souligner la contribution exceptionnelle d’un membre du corps professoral collégial à la communauté philosophique du Québec.

« Notre Collège est fier de cette distinction méritée pour notre collègue. Nous avons grand besoin, en cette période de notre histoire, de faire rayonner la philosophie. Ce prix rappelle d’ailleurs l’importance de la formation générale, qui concoure à préparer adéquatement les étudiantes et étudiants à la vie moderne, quel que soit le chemin qu’ils emprunteront en tant que citoyens », mentionne Michel Louis Beauchamp, directeur général au Collège Lionel-Groulx.

La philosophie doit rayonner hors des institutions

Professeur de philosophie au Collège depuis 1991, Guy Ferland a été coordonnateur de département pendant 11 ans. Membre de la Commission des études du Collège pendant 20 ans, il a su défendre à la fois les intérêts des étudiants, des professeurs ainsi qu’un idéal d’excellence pédagogique.

Pour Guy Ferland, l’actualité de la philosophie ne se limite pas à la salle de classe et doit rayonner hors des institutions. Auteur prolifique, il a collaboré aux pages de la rubrique Débats dans La Presse en plus d’y tenir une chronique intitulée "Ah ! La vie ! ". Directeur de collection (Avec des si chez Somme toute et Penser philo chez ERPI), on lui doit également la rédaction du cours de philosophie 101 pour cé[email protected] En plus de ses lettres d’opinion dans les grands médias, Guy Ferland a aussi fait paraître deux manuels (Philosophie éthique chez ERPI et un Manuel d’activités pédagogiques).