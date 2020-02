Un gala récompense la persévérance scolaire de 62 jeunes

Le Gala de la persévérance scolaire a récemment couronné les accomplissements de 62 jeunes d’âge préscolaire et scolaire fréquentant la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine ou l’une des trois écoles primaires de la ville (écoles du Ruisselet, Le Carrefour et Le Tournesol). L’événement, qui en est à sa 4e édition, soulignait la belle amélioration des jeunes récipiendaires, résultat de leurs efforts soutenus.

Ce gala a également été l’occasion de leur remettre un sac-cadeau comprenant notamment une médaille de la Ville de Lorraine ainsi qu’un certificat honorifique et un chèque-cadeau échangeable dans une librairie.

L'événement s'est tenu juste avant le lancement officiel des Journées de la persévérance scolaire. Le maire Jean Comtois a de fait souligné que « dans ce contexte, le moment était tout indiqué pour célébrer le travail des jeunes récipiendaires. Je tiens à les féliciter, car ils ont démontré qu’ils sont de véritables battants et qu’ils ne baissent pas les bras, malgré les embûches. Cette persévérance leur servira tout au long de leur vie, tant dans le monde professionnel que pour réaliser des rêves personnels. Chapeau également aux parents et aux enseignants, qui accompagnent les enfants au quotidien. Vous êtes irremplaçables ».

Parmi les gens présents pour honorer le travail des jeunes, se trouvaient: la députée fédérale Louise Chabot; le député provincial Mario Laframboise; le maire Jean Comtois; les conseillers municipaux Pierre Barrette, Diane D. Lavallée et Martine Guilbault; les ex-commissaires Antonio Ciarciaglino, Marie-Hélène St-Georges et Lola St-Pierre; la représentante du PREL Maude Thirion; les directions des trois écoles de Lorraine; des représentants du CISSS des Laurentides, de la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine, du Club Optimiste L’Orée-Des-Bois, du Club des Lorr "Aînés" et de la paroisse St-Luc; les enseignants et les parents des enfants; la bénévole Valérie Debien ainsi que Louis-Philippe Chrétien du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Lorraine.