Quatre Maxi récupèrent des contenants consignés au profit d’organismes communautaires locaux

Maxi annonce la tenue d’une grande collecte de contenants consignés à l’échelle provinciale. Celle-ci aura lieu demain, dans les stationnements d’une quarantaine de ses magasins. Dans les Laurentides, quatre Maxi sont concernés.

Organisée en collaboration avec des organismes communautaires locaux, l’initiative vise non seulement à offrir aux clients un espace sécuritaire pour rapporter les contenants consignés qui s’accumulent à la maison, mais aussi à soutenir des organismes de partout qui ont plus que jamais besoin de support.

Les clients pourront choisir d’offrir le remboursement de la consigne à l’organisme à titre de don ou de le conserver. Les dons seront remis à 100% aux organismes et Maxi s’engage à doubler tous les montants amassés.

Absorber la première vague de retours des consignes

« Nous devons réinventer notre façon de travailler et aujourd’hui, je suis très fier de l’engagement de mes équipes et de cette mobilisation qui offre une solution à la fois efficiente pour la chaîne d’approvisionnement des contenants consignés, et sécuritaire pour nos clients et collègues, a déclaré Patrick Blanchette, vice-président, division escompte Québec chez Maxi. Les efforts déployés par nos magasins et les bénévoles permettront à un maximum de consommateurs de rapporter leurs contenants, tout en soutenant des organismes locaux chers à nos communautés dans cette période où les besoins sont amplifiés par la pandémie »,

L’initiative a été lancée afin de donner un nouveau souffle à la collecte de contenants consignés. Cette collecte majeure permettra d’absorber la première vague de retour de contenants consignés, alors que la bannière évalue présentement diverses mesures et scénarios.

Les contenants doivent être propres

Dans le respect des directives de santé publique, les bénévoles des organismes locaux et les collègues porteront un équipement de protection personnelle, maintiendront des règles sanitaires strictes et appliqueront des mesures de distanciation sociale.

Les consommateurs seront invités à rester dans leur véhicule jusqu’à ce qu’ils se présentent à l’espace dédié au dépôt des contenants. Pour faciliter la gestion de la collecte, Maxi demande à ses clients d’apporter des cannettes et contenants en verre et plastique propres et préalablement comptés. Les clients sont également priés de remettre des caisses de bouteilles complètes, lesquelles doivent être triées par couleurs.

Où déposer ses contenants dans la région des Laurentides?

Dans la région des Laurentides, demain de 8 h à 15 h, les citoyens sont invités à déposer leurs contenants au :