Relocalisation du refuge d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance

Le 11 mai dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, en étroite collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme et des partenaires communautaires et institutionnels, annonçait l’ouverture d’un refuge d’urgence temporaire pour les personnes en situation d’itinérance à l’Institut régional de sports (anciennement Aréna Melançon). Ce dernier ayant repris ses activités, un refuge permanent de 18 lits, Hébergement Fleur de Macadam, a ouvert ses portes ce mardi à l'Église Sainte-Paule.

Au cours des seize semaines d’opération à l’Aréna, 190 personnes différentes ont pu bénéficier des services du refuge (repas, douche, vêtements et espace personnel pour dormir). Au total, ce sont plus de 2075 nuitées qui ont été offertes.

Les principaux ingrédients du succès de convertir rapidement un aréna en refuge sont sans contredit la mobilisation rapide, l’implication indéfectible et la mise à contribution des ressources de chacun des acteurs impliqués.

« Toute la communauté a mis l’épaule à la roue pour offrir un lieu sécuritaire aux personnes en situation d’itinérance au plus fort de la pandémie de COVID-19 », a souligné monsieur Jean-Philippe Cotton, président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides.

Refuge de 18 lits à l'église Sainte-Paule

Puisque l’Institut régional de sports a repris ses activités ce 1er septembre, un refuge permanent de 18 lits sous la coordination de l’organisme, Hébergement Fleur de Macadam a ouvert ses portes hier, le lundi 31 août, à l’Église Sainte-Paule.

Sous l’angle de sa responsabilité populationnelle, le CISSS des Laurentides poursuivra son implication, d’une part, en soutenant les partenaires communautaires et institutionnels dans le processus de relocalisation du refuge et, d’autre part, en intensifiant, par diverses stratégies, l’offre de service de santé et de services sociaux déjà actualisée pour les personnes en situation d’itinérance.

» Pour obtenir des informations sur le refuge de l’Église Sainte-Paule, il est possible de communiquer avec Hébergement Fleur de Macadam au 450 848-4816.