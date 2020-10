Les maux de tête sont l'un des problèmes les plus importants qui affectent la vie de plusieurs personnes. Selon les experts, environ 40% des personnes, qui sont par ailleurs en bonne santé, souffrent de maux de tête chroniques.

Cependant, tous les maux de tête ne sont pas des migraines. En effet, dans bien des cas, les maux de tête se développent à la suite d'un problème dentaire. En plus de la proximité des dents et des structures buccales par rapport à la tête, il existe d'autres facteurs qui créent une connexion entre les maux de tête et la région dentaire. Voyons quel est le lien entre les dents et les maux de tête. Il peut être alors nécessaire de vous rendre dans votre clinique dentaire.

Maux de tête et bruxisme

Le lien entre les dents et les maux de tête implique souvent une condition connue sous le nom de bruxisme. Cette condition est marquée par un grincement des dents ou un serrement de la mâchoire. Ceux qui en sont atteints ignorent souvent qu'ils font cela, car il s'agit généralement d'une réaction inconsciente au stress, à l'anxiété, ou à la colère. Après avoir serré ou grincé les dents pendant un certain temps, la tension créée dans la mâchoire et le visage peut entraîner un mal de tête.

Maux de tête et problème d’occlusion des dents

L'occlusion dentaire décrit la façon dont vos dents supérieures s’emboitent avec vos dents inférieures. Si vos dents ne s'emboîtent pas correctement, vous pouvez avoir des problèmes non seulement au niveau de vos dents elles-mêmes, mais aussi au niveau des gencives, de l'articulation temporo-mandibulaire ou des muscles qui bougent votre mâchoire, et cela peut entrainer des maux de tête.

Maux de tête et carie dentaire

La carie dentaire peut également créer une douleur à la tête, tout comme une migraine. Ceci est dû aux nombreuses connexions nerveuses reliant les dents et d'autres structures du visage au cerveau. Tout comme la carie dentaire, une parodontite avancée peut aussi mener à des maux de tête. De plus, dans de rares cas, un problème dentaire non traité peut se transformer en une infection grave connue sous le nom de thrombose des sinus caverneux, provoquant de graves maux de tête.

Maux de tête et dent de sagesse impactée

Une dent impactée signifie que la dent est incapable de percer complètement les gencives. Cela se produit généralement lorsqu'une autre dent bloque le chemin de cette dent. Dans la plupart des cas, le problème est dû à l'éruption de la dent dans un angle inhabituel. Les dents de sagesse sont souvent en cause car elles peuvent être bloquées par les secondes molaires si elles poussent dans le mauvais angle. Lorsque les dents de sagesse poussent dans une bouche où il n’y a pas assez de place pour elles, cela peut entraîner le déplacement des autres dents, entraînant un problème d’occlusion, ce qui peut causer de la douleur, y compris des maux de tête.

Tous les maux de tête ne sont pas liés à des problèmes dentaires, mais dans bien des cas, il existe un lien entre les maux de tête et les dents. Si vous pensez que votre mal de tête est d'origine dentaire, consultez un dentiste dès que possible.