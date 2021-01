9 raisons d’opter pour une toiture de bardeaux

Les toitures en bardeaux d’asphalte sont les plus répandues et ce n’est pas pour rien, les bardeaux présentent de nombreux avantages.

1-Ils sont offerts dans une variété de styles et de couleurs

Que vous soyez limitées par les règlements du quartier ou que vous tenez à un agencement original et parfait avec le style architectural de votre maison, les bardeaux d’asphalte peuvent répondre à vos besoins. Ils sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de styles. Ils peuvent même imiter l’ardoise ou les bardeaux de cèdre (jeunes ou vieux, selon la couleur choisie).

2-Ils sont polyvalents

Ils conviennent pratiquement à tous les types de toits (en L, en demi-coupe, etc.) et peuvent être modifiés pour s’ajuster à tous les angles, les formes et les reliefs sans compromettre leur protection contre les intempéries et leur étanchéité. Toutefois, il existe une inclinaison minimale de toiture à respecter.

3-Leur rapport qualité-prix est un des meilleurs sur le marché

Bien qu’ils soient le matériau de revêtement le plus économique, leur durée de vie peut devenir un avantage économique s’ils sont installés correctement et si vous prenez la peine de les inspecter régulièrement (au printemps et après les tempêtes) afin de remplacer les bardeaux endommagés.

4-Ils peuvent être écoénergétiques

En effet, les bardeaux sont installés avec une sous-couche susceptible d’améliorer l’isolation de votre maison et donc de diminuer ses besoins en énergie pour le chauffage et la climatisation. Aussi, certains bardeaux sont conçus de manière à posséder des caractéristiques énergétiques, par exemple en réfléchissant les rayons du soleil pour éviter une pénétration importante de la chaleur pendant les journées chaudes de l’été.

5-Ils résistent aux chocs, aux vents et au feu

Les vents violents, les fortes pluies ou encore les tempêtes de grêle peuvent assaillir votre toiture et il est important qu’elle y résiste pour préserver l’intégrité de votre maison et votre confort. Les bardeaux d’asphalte sont adaptés pour résister à ces assauts. Certains bardeaux sont aussi conçus pour offrir une résistance supérieure au feu.

6-Ils ont une bonne capacité d’insonorisation

Si vous habitez dans un environnement bruyant, vous ne pourrez qu’être d’accord pour dire qu’une bonne insonorisation est un plus. Mais, dans tous les cas, réduire les bruits d’impact de la pluie de quelques décibels est un ajout non négligeable à votre confort.

7-Ils sont faciles à installer

Ce qui vous offre deux avantages. D’abord une installation simple équivaut à un moindre coût d’installation. Puis, cela signifie qu’il est plus facile de trouver un professionnel capable de procéder à l’installation.

8-Ils ont un petit poids

Les bardeaux d’asphalte sont un des revêtements de toit qui possèdent un poids négligeable, c’est-à-dire que vous n’aurez pas à vous soucier de ce dernier. Il est certain que la charpente de votre maison saura le supporter.

9-Ils peuvent être recyclés

Il existe maintenant des procédés permettant de leur donner une nouvelle vie. Ils peuvent, par exemple, être transformés en produits d’asphalte recyclé et servir à l’asphaltage ou à la réparation de routes.